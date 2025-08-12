- Im bliżej wyborów na Węgrzech, tym bardziej powinien zwiększyć wysiłki, by znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje - powiedział Peter Magyar. Przywódca węgierskiej partii TISZA, która rywalizuje z Fideszem Viktora Orbana uważa, że pomaganie Romanowskiemu jest szalone. - Nie taki jest cel udzielania azylu - dodał.

Peter Magyar, lider partii TISZA, w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" skrytykował decyzję Węgier o przyznaniu azylu Marcinowi Romanowskiemu. Stwierdził, że jest to poważne nadużycie i złamanie międzynarodowych traktatów, które obowiązują zarówno Polskę, jak i Węgry.

Węgry. Koniec pomocy dla Marcina Romanowskiego?

- To szalone, że jeden z krajów członkowskich UE daje azyl obywatelowi innego kraju unijnego, który jest poszukiwany w związku z zarzutami kryminalnymi. Nie taki jest cel udzielania azylu - powiedział "Gazecie Wyborczej" Peter Magyar.

Magyar powiedział także, że sytuacja Romanowskiego może ulec zmianie jeśli partia Viktora Orbana przegra w zbliżających się wyborach parlamentarnych. - Gdybym miał dać mu jakąś radę, to tę, że im bliżej wyborów na Węgrzech, tym bardziej powinien zwiększyć wysiłki, by znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje. Wiążą nas międzynarodowe traktaty, które są bardzo jasne - dodał.

ZOBACZ: Zażalenie na areszt dla Marcina Romanowskiego. Jest decyzja sądu

Marcin Romanowski od grudnia ubiegłego roku przebywa na Węgrzech. Wyjechał tam po tym, jak po raz kolejny miał usłyszeć zarzuty ws. 11 przestępstw m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości stracił immunitet poselski.

Wyjazd Romanowskiego na Węgry

Na początku grudnia 2024 roku sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec polityka. Ponieważ służby nie mogły go odnaleźć, wydano za nim list gończy, a później również Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Romanowski i politycy PiS uważają, że śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości jest "zemstą polityczną przy użyciu prokuratury".

Na początku kwietnia prokuratura wydała Europejski Nakaz Dochodzeniowy wobec Romanowskiego. Interpol nie uwzględnił wniosku polskiej strony i nie wyraził zgody na wpisanie go na listę ściganych przez organizację czerwoną notą.

ZOBACZ: Szymon Hołownia powinien wejść do rządu? Najnowszy sondaż

Nie wiadomo, co stanie się z Romanowskim jeśli wygra TISZA. Z ostatnich sondaży wynika, że ma coraz większą szansę na wygraną w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2026 roku.

TISZA cieszy się przewagą już 15 punktów procentowych nad rządzącym Fideszem. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Petera Magyara wyraziło 51 proc. wyborców, przy 36 proc. popierających partię premiera Viktora Orbana - wynika z sondażu firmy Median. Badanie wykazało, że kierowana przez Magyara formacja jest szczególnie popularna wśród ludzi młodych, uzyskując głos 58 proc. ankietowanych poniżej 40. roku życia. Większość osób powyżej 50. roku życia nadal popiera Fidesz.