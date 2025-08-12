Ministerstwo Energetyki Ukrainy przekazało, że w rejonie portu okupowanej przez Rosjan elektrowni jądrowej w Zaporożu pojawiły się kłęby dymu. "Podkreślamy, że port towarowy znajduje się poza chronionym obszarem samej elektrowni" - przekazał w komunikacie ukraiński resort. Dokładna lokalizacja pożaru i jego skutki są obecnie ustalane.

Dym obserwuje się w rejonie portu towarowego okupowanej przez Rosjan elektrowni atamowej w Zaporożu. Ministerstwo Energetyki Ukrainy dodało w swoim komunikacie, że incydent to "kolejny dowód na to, jakie zagrożenie dla największego obiektu jądrowego w Europie stanowi rosyjska okupacja".

Reports indicate smoke over the occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, said to be clearly visible from Nikopol. What is happening there is unknown. The radiation levels are currently normal. pic.twitter.com/naIUuKLPyk — WarTranslated (@wartranslated) August 12, 2025

"Wszelkie prowokacje lub działania wojskowe na terenie przemysłowym Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych i katastrofalnych konsekwencji dla całego kontynentu" - przekazał ukraiński resort, po raz kolejny wzywając do oddania obiektu Ukraińcom.

Brytyjski ekspert ostrzega przed czarnym scenariuszem Putina

To nie pierwsza sytuacja kryzysowa w pobliżu elektrowni w Zaporożu. 3 sierpnia Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej przekazała informacje o eksplozjach i zadymieniu w rejonie jednego z obiektów pomocniczych znajdujących się obok elektrowni.

Zdaniem brytyjskiego eksperta z Uniwersytetu w Leicester, cytowanego na łamach magazynu "Forbes", Rosja utrzymuje kontrolę nad elektrownią, aby przekształcić ją w największy na świecie obiekt "brudnej bomby".

Jego zdaniem Putin jest gotowy na niezwykle niebezpieczny scenariusz w przypadku niepowodzeń w podboju Ukrainy. Przywódca Rosji szantażuje Europę i ma rozważać zaminowanie każdego z sześciu reaktorów elektrowni i zdalnie je wysadzić, tworząc chmury opadu radioaktywnego, które szybko rozprzestrzenią się po kontynencie.