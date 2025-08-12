Rosyjskie jednostki przebiły się przez ukraińską obronę w Donbasie - informuje grupa analityczna DeepState. Według danych napływających z frontu, Rosjanie byli w stanie pokonać nawet 17 kilometrów w zaledwie kilkadziesiąt godzin. Na doniesienia zareagował ukraiński sztab generalny.

W poniedziałkowy wieczór ukraińskie grupy analizujące sytuację frontową alarmowały o udanym szturmie Rosjan między Kramatorskiem a Pokrowskiem.

Z informacji uzyskanych ze źródeł wojskowych wynikało, że rosyjskie jednostki przełamały ukraińską obronę i w błyskawicznym tempie zajęły kilka miejscowości.

W ciągu kilkudziesięciu godzin Ukraińcy musieli wycofać się m.in. ze wsi Wilne, Kuczeriw Jar, Rubiżne, Wesełe i Hruźke.

Sytuację szczegółowo opisał analityk wojskowy Artur Micek, który określił napływające doniesienia jako "fatalne dla Ukraińców".

ZOBACZ: Potężny cios dla Rosji. Ugięli się pod presją Trumpa

"Ukraińcy w pośpiechu ewakuują szereg miejscowości w regionie miejscowości Dobropole i na południe od linii miejscowości Starowarwariwka - Serhijiwka - Drużkiwka. Jeśli Ukraińcy w ciągu 48 godzin nie rzucą tutaj do walki licznych odwodów, o wielkości co najmniej dwóch brygad, to sytuacja ukraińskich wojsk broniących całego odcinka od Oktiabrśke przez Konstantynówkę aż po Czasiw Jar może stać się bardzo dramatyczna" - czytamy.

Wojna na Ukrainie. Sztab Generalny reaguje na doniesienia z Donbasu

Na informacje o rzekomym przełamaniu frontu zareagował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak przekazano, na kierunku pokrowskim Rosjanie zgromadzili ponad 110 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzą działania ofensywne.

"Aby przebić się w głąb naszej obrony, rosyjscy najeźdźcy działają odważnie. Pomimo strat, próbują infiltrować nasze umocnienia za pomocą sabotażu i małych grup piechoty (…) Decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, przeznaczono dodatkowe siły i środki na wzmocnienie stabilności obrony" - napisano.

ZOBACZ: Rosja zaczyna przerzucać żołnierzy na Białoruś. Ukraińskie służby alarmują

"Zaplanowano działania mające na celu zablokowanie zgrupowań wroga w określonym rejonie. Jednostki rezerwowe już wykryły wroga i odnoszą pierwsze sukcesy: okupanci są niszczeni i brani do niewoli. Obrońcy Ukrainy koncentrują się na wypełnieniu swoich zadań, utrzymywaniu linii" - dodano.