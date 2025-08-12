Amerykańskie bombowce przy granicy z Rosją. Ważna misja krajów NATO

Amerykańskie bombowce B-1B Lancer z bazy Dyess w Teksasie dotarły do Norwegii. Będą one uczestniczyć w ćwiczeniach Bomber Task Force Europe, a ich celem jest doskonalenie taktyki bojowej i współpraca z sojusznikami NATO. - Tego typu szkolenia sprawiają, że jesteśmy lepiej przygotowani do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom - mówił ppłk Tom Christiansen, dowódca 132. Skrzydła Powietrznego w Ørland.

Amerykańskie bombowce B-1B Lancer wylądowały 9 sierpnia w norweskiej bazie lotniczej Ørland - przekazało Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych AIRCOM. Po przybyciu na miejsce maszyny były eskortowane przez samoloty EF/A-18M Hornets z Hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych.

ZOBACZ: AI zakończy podziały polityczne? Niebywały eksperyment w USA

Podczas swojego pobytu w Norwegii bombowce dalekiego zasięgu wykonują serię misji kierowanych przez NATO u boku norweskich myśliwców F-25 i innych samolotów należących do sojuszu północnoatlantyckiego. Ćwiczenia skupią się na procesie znajdowania, śledzenia i namierzania celów, co ma przyczynić się do poprawy szybkości i precyzji reakcji na zagrożenia.



Ćwiczenia obejmą również symulowane zagrożenia z ziemi i powietrza, które mają na celu ograniczenie swobody manewru. Załogi będą miały za zadanie podejmowanie szybkich decyzji, by zdobyć przewagę w powietrzu.

Amerykańskie bombowce B1-B Lancer w Norwegii. "Jesteśmy lepiej przygotowani"

- Ta misja pozwala nam szkolić się tak, jak walczymy, zintegrowani z naszymi sojusznikami z NATO, gotowi i elastyczni – powiedział ppłk Eric Alvarez z Sił Powietrznych USA, dowódca zespołu z 345. Eskadry Bombowej.

- Chodzi o budowanie wspólnego doświadczenia i zaufania, zwiększanie gotowości i utrzymywanie wysokiej sprawności w dynamicznych środowiskach – dodał norweski ppłk Tom Christiansen, pełniący obowiązki dowódcy 132. Skrzydła Powietrznego w Ørland. – Tego typu szkolenia sprawiają, że jesteśmy lepiej przygotowani do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom - oznajmił.

ZOBACZ: Wojskowa obecność USA w Europie. Stany Zjednoczone rozważają ograniczenie liczby żołnierzy

To piąte rozmieszczenie Bomber Task Force Europe w 2025 roku. Misje zintegrowane z bombowcami NATO podkreślają zdolność sojuszu do działania w różnych domenach, wzmacniania interoperacyjności i odstraszania potencjalnej agresji.



Łącząc strategiczne zdolności bombowców z eskortą myśliwców sojuszniczych i działając w złożonych scenariuszach, NATO nieustannie wzmacnia swoją postawę obronną, zapewniając zdolność do zdecydowanej reakcji na każde zagrożenie wobec sojuszu.