Donald Trump potwierdził oficjalnie, że spotka się z Władimirem Putinem. Prezydent USA oświadczył, że w piątek "jedzie do Rosji". Jego słowa wywołały zamieszanie, ponieważ wcześniej informowano, że przywódcy spotkają się na Alasce. Po kilku minutach Trump zreflektował się i przekazał, że to "prezydent Rosji przyjeżdża do naszego kraju".

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent USA poruszył temat spotkania z Władimirem Putinem.

- Zobaczę się z Putinem. Jadę do Rosji w piątek - powiedział Donald Trump.

Jego słowa wywołały spore zamieszanie, ponieważ wcześniej informowano, że przywódcy spotkają się na Alasce. "Długo oczekiwane spotkanie między mną, prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w przyszły piątek, 15 sierpnia, we wspaniałym stanie Alaska" - przekazał w nocy z 8 na 9 sierpnia w swoich mediach społecznościowych Trump.

Donald Trump przekazał, że jedzie do Rosji. Fala komentarzy w Internecie

Wypowiedź prezydenta USA błyskawicznie obiegła internet i wywołała lawinę komentarzy. "Nagranie, na którym Trump mówi, że w piątek jedzie do Rosji, to po prostu nieprawda, chyba że on i Putin postanowią zmienić miejsce szczytu lub Alaska zostanie nocą przekazana Moskwie" - przekazał korespondent "Financial Times" w Kijowie, Christopher Miller.

ZOBACZ: "Ustępstwa nie przekonają Rosji". Zełenski przed spotkaniem Putina z Trumpem

Informację o wypowiedzi Trumpa odnotowała również państwowa rosyjska agencja TASS, która zaznaczyła jednak, że "być może" prezydent USA "popełnił błąd". Prezydent USA tłumaczy. "Prezydent Rosji przyjeżdża do naszego kraju"

Po zakończeniu wystąpieniu prezydenta USA dziennikarze zapytali go m.in. o udział w piątkowych rozmowach Wołodymyra Zełenskiego. Trump początkowo stwierdził, że bez jego rządów doszło do wojny i działo się "wiele złych rzeczy", które mogły skończyć się trzecią wojną światową.

Prezydent USA stwierdził także - To wyraz szacunku, że prezydent Rosji przyjeżdża do naszego kraju. Trump dodał, że po spotkaniu z przywódcą Rosji skontaktuje się z europejskimi liderami. Przyznał, że porozmawia z Zełenskim, choć nie zgadza się z jego wszystkimi decyzjami. Ponadto zapewnił, że kolejne rozmowy mogą odbyć się w formacie wspólnego spotkania z Putinem i Zełenskim.