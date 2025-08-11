Fińska prokuratura krajowa postawiła zarzuty trzem osobom, które są powiązane z tankowcem Eagle S. W ubiegłym roku jednostka została powiązana z uszkodzeniem podwodnych kabli na Morzu Bałtyckim. Podejrzewa się, że Eagle S należy do rosyjskiej "floty cieni".

Fińska prokuratura krajowa poinformowała w poniedziałek, że postawiła zarzuty kapitanowi oraz pierwszemu i drugiemu oficerowi tankowca Eagle S, który został powiązany z uszkodzeniem podmorskich kabli w Zatoce Fińskiej. Zarzuty dotyczą aktów wandalizmu oraz ingerencji w telekomunikację.

Finlandia. Zarzuty dla kapitana statku

Do zdarzenia doszło 25 grudnia 2024 roku. Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, opuścił kotwicę w Zatoce Fińskiej i ciągnął ją za sobą przez kolejne 90 km. W wyniku tego manewru został zerwany kabel energetyczny Estlink 2 łączący Finlandię i Estonię.

Służby fińskie od początku podejrzewały, że uszkodzenie kabla nie było przypadkowym działaniem i jest wynikiem sabotażu rosyjskich służb. Eagle S miał bowiem należeć do tzw. floty cieni, czyli floty należącej do Rosji, ale pływającej pod banderami innych państw, aby w ten sposób uniknąć sankcji.

W trakcie prowadzenia śledztwa mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych mu czynów. Utrzymywali także, że Finlandia nie ma prawa do ich sądzenia, ponieważ kable zostały uszkodzone poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Prokuratura szacuje, że właściciele uszkodzonych kabli, czyli Elisa Oyj i państwowa spółka Cinia Oyj, poniosły około 60 mln euro strat (255 mln zł). Oceniono także, że incydent doprowadził do powstania "poważnego zagrożenia" dla telekomunikacji i dostaw energii, mimo iż obie usługi były zabezpieczone alternatywnymi połączeniami.

Sprawą zajmuje się Sąd Okręgowy w Helsinkach. Data rozprawy nie jest jeszcze znana, ale ponieważ oskarżeni otrzymali zakaz podróżowania, fińskie media podejrzewają, że może się rozpocząć na przełomie sierpnia i września.

"Flota cieni" sposobem na sankcje

Eagle S wypłynął z portu Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim nad rzeką Ługą. 25 grudnia zerwał kable, a już dzień później został przejęty przez fińską policję. Jednostkę odprowadzono do portu Porvoo w celu przeprowadzenia śledztwa. Początkowo zatrzymano osiem osób, które powiązywano z incydentem.

Załoga Eagle S składała się z około 20 osób - głównie obywateli Gruzji i Indii. Po tym zdarzeniu NATO, z inicjatywy m.in. krajów bałtyckich oraz skandynawskich, zintensyfikowały działania w celu ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej.

Uszkodzenie Estlink 2 nie było pierwszym tego typu incydentem. W listopadzie 2024 roku uszkodzone zostały dwa kable światłowodowe - jeden łączący Finlandię z Niemcami, a drugi Litwę ze Szwecją. Nord Stream, gazociąg transportujący gaz z Rosji do Niemiec, został z kolei uszkodzony w wyniku podwodnych wybuchów we wrześniu 2022 roku.

"Flota cieni" to flota Rosji, która przewozi ropę i gaz wbrew pomimo sankcji nałożonych na kraj w związku z wojną w Ukrainie.