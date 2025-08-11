Władimir Putin i Donald Trump najprawdopodobniej spotkają się w Anchorage na Alasce - podaje "The New York Times". Służby specjalne prezydenta USA miały wynająć tam już specjalne mieszkania o kilku pokojach. Zarówno Biały Dom, jak i władze miasta nie skomentowały tych doniesień.

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem ma się odbyć w najbliższy piątek na Alasce. Chociaż ani Kreml, ani Biały Dom nie potwierdziły dokładnego miejsca, "The New York Times", uważa, że będzie to największe miasto w stanie - Anchorage.

Spotkanie Trump-Putin. Media typują miasto

Z dziennikarzami rozmawiał Larry Disbrow, pośrednik w wynajmie krótkoterminowym, a zarazem honorowy konsul Niemiec. Powiedział, że niedawno wynajął dla Secret Service sześciopokojowy dom w Anchorage.

- Dziś rano skontaktowali się ze mną przedstawiciele Secret Service i zapytali czy będę mieć wolne któreś z miejsc, a ja akurat miałem wolne w tym terminie, którego potrzebowali - powiedział.

Dodał, że z historycznego punktu widzenia rozumie, dlaczego Alaska jest "atrakcyjnym miejscem na takie spotkanie", ale był tym zaskoczony. Suzanne LaFrance, burmistrz Anchorage, podczas sobotniej rozmowy z dziennikarzami powiedziała, że nie otrzymała żadnych informacji ws. ewentualnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

- Goszczenie przywódców nie jest dla nas niczym niezwykłym tutaj na Alasce. To, że jesteśmy miejscem spotkań dyplomacji jest częścią naszej historii, ponieważ jesteśmy skrzyżowaniem świata - powiedziała.

"The New York Times" przypomina, że Donald Trump odwiedził Anchorage pięciokrotnie podczas pierwszej kadencji trwającej od 2017 do 2021 roku. Spotkanie z Putinem byłoby pierwszą oficjalną wizytą prezydenta od początku jego drugiej kadencji.

"Rosja nie zrobi kroku w tył"

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem zaplanowano na 15 sierpnia i ma odbyć się na Alasce. Informacje potwierdził sam prezydent Stanów Zjednoczonych w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych. Wcześniej pojawiały się doniesienia o zorganizowaniu rozmów w Szwajcarii, Węgrzech, Włoszech lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!" - napisał Trump platformie Truth Social.

Nie wiadomo, kto zainicjował spotkanie, ale amerykańskie media wskazują, że był to Donald Trump. "Washington Post" przytacza słowa ekspertów, którzy nie spodziewają się po Moskwie porzucenia swoich podstawowych celów i próby osiągnięcia porozumienia. Jeden z rosyjskich analityków, Siergiej Markow, stwierdził, że "Rosja nie zrobi ani jednego kroku w tył", a jedyny kompromis, na jaki może się zgodzić, to wstrzymanie lub ograniczenie ataków, mających na celu zajęcie regionów Odessy, Charkowa i Zaporoża.

Politolog z King's College London prof. Sam Green podkreślił, że symbolika szczytu jest "fatalna - tak, jakby miała podkreślać, że granice można zmieniać, a terytoria można sprzedać". Historyk i ekspert amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych Max Boot dodał, że Donald Trump ma "niezdrową obsesją na temat zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla". Stwierdził, że dążenia do zaprowadzenia pokoju w Ukrainie za wszelką cenę narażają go na manipulacje ze strony Putina.