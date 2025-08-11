Samochód wjechał w pieszych. Dramatyczny wypadek w Warszawie

Dramatyczny wypadek na warszawskich Bielanach. Kierowca samochodu osobowego wjechał w pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 13 na ulicy Marymonckiej w Warszawie. Kierowca samochodu osobowego wjechał w pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych na zielonym świetle.

W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby. - Są to trzy kobiety i mężczyzna. Najcięższe obrażenia ma 72-letnia kobieta. Wszyscy trafili do szpitali - poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Policjant przekazał, że za kierownicą toyoty siedział 47-letni Polak. - Mężczyzna był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdem - dodał mł. asp. Bartłomiej Śniadała.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.