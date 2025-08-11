Policjanci z Podlasia zatrzymali 21-letniego Rumuna, który przewoził busem sześciu nielegalnych migrantów z Somalii. Kierowca przekroczył granicę polsko-białoruską i nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

W niedzielę wieczorem policjanci z Hajnówki zauważyli, że w miejscowości Narewka, położonej przy granicy z Białorusią, jedno z aut nie zatrzymało się do kontroli. Biały bus wyjechał z lasu i zignorował sygnały patrolu. Funkcjonariusze podejrzewając, że w środku samochodu mogą znajdować się nielegalni migranci, postanowili pojechać za mercedesem.

Do policjantów dołączyły dwa patrole Straży Granicznej. O pościgu wkrótce poinformowano kolejnych funkcjonariuszy, pełniących służbę na odcinku, którym poruszał się bus.

Samochód udało się zatrzymać w Kurianach, w pobliżu Białegostoku. Jeden z patroli ruchu drogowego, zablokował drogę radiowozem. Bus chcąc ominąć blokadę wjechał do rowu, a następnie uderzył w wystającą studzienkę, która uniemożliwiła mu dalszą jazdę.

Granica polsko-białoruska. 21-latek przewoził migrantów

Z auta wybiegło siedmiu mężczyzn, którzy próbowali jeszcze uciekać pieszo, jednak wkrótce zostali zatrzymani. Okazało się, że za kierownicą białego busa siedział 21-latek pochodzący z Rumunii, który przewiózł przez granicę sześciu mężczyzn z Somalii. Żaden z nich nie miał pozwolenia na przebywanie na terenie Polski.

"Na miejscu, zatrzymanym został udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Cała siódemka została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej" - przekazała w komunikacie policja.

W poniedziałek PAP skontaktowała się z rzeczniczką Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mjr Katarzyna Zdanowicz przekazała, że wczesnym popołudniem wciąż trwały czynności z zatrzymanymi. Obywatelowi Rumunii za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazała Straż Graniczna w miniony weekend na granicy z Białorusią odnotowano 550 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy zatrzymano siedem osób, a 35 jest poszukiwanych.