Dwie dziewczynki zostały potrącone przez motocyklistę w Klejnowie - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Braniewie w mediach społecznościowych. Stan jednej z poszkodowanych był na tyle poważny, że na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotnictwa Pogotowia Ratowniczego.

W Klejnowie (gm. Braniewo) doszło do groźnego wypadku. W zeszłą niedzielę, po godz. 17, dwie 6-letnie dziewczynki zostały potrącone przez kierującego motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Jak przekazała komenda straży pożarnej w Braniewie, w wyniku potrącenia poszkodowane zostały 6-letnie bliźniaczki. Dziewczynki szły poboczem, kiedy potrącił je motocyklista.

Klejnowo. Bliźniaczki potrącone przez motocyklistę

"Obie siostry zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn" - czytamy w komunikacie straży pożarnej.

"Stan jednej z nich wymagał natychmiastowej interwencji - na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie" - dodano.

Sprawca wypadku nie odniósł obrażeń. Został zatrzymany przez policjantów. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.

Na miejscu zdarzenia, obok strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, pracowali także ratownicy medyczni z dwóch zespołów ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji.