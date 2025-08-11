Motocyklista potrącił 6-letnie bliźniaczki. Stan jednej wymagał "natychmiastowej interwencji"
Dwie dziewczynki zostały potrącone przez motocyklistę w Klejnowie - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Braniewie w mediach społecznościowych. Stan jednej z poszkodowanych był na tyle poważny, że na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotnictwa Pogotowia Ratowniczego.
W Klejnowie (gm. Braniewo) doszło do groźnego wypadku. W zeszłą niedzielę, po godz. 17, dwie 6-letnie dziewczynki zostały potrącone przez kierującego motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).
Jak przekazała komenda straży pożarnej w Braniewie, w wyniku potrącenia poszkodowane zostały 6-letnie bliźniaczki. Dziewczynki szły poboczem, kiedy potrącił je motocyklista.
Klejnowo. Bliźniaczki potrącone przez motocyklistę
"Obie siostry zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn" - czytamy w komunikacie straży pożarnej.
"Stan jednej z nich wymagał natychmiastowej interwencji - na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie" - dodano.
Sprawca wypadku nie odniósł obrażeń. Został zatrzymany przez policjantów. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.
Na miejscu zdarzenia, obok strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, pracowali także ratownicy medyczni z dwóch zespołów ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji.