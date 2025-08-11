W ciągu ostatnich sześciu lat liczebność armii południowokoreańskiej zmniejszyła się o 20 proc. Wszystkiemu winna jest dzietność - najniższa na całym świecie. Autorzy najnowszego raportu ostrzegają, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to w przyszłości wojsko nie będzie w stanie prowadzić działań operacyjnych.

Jak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Obrony Korei Południowej w ciągu ostatnich sześciu lat armia zmniejszyła się o 20 proc. i obecnie wynosi 450 tys. żołnierzy. Jeszcze na początku XX wieku w wojsku było 690 tys. osób, a w roku 2019 563 tys.

Korea Południowa mierzy się z kryzysem w wojsku

Liczba dywizji od 2006 roku spadła z 59 do 42 - jednostki zostały rozwiązane lub połączone. Raport ws, dramatycznej sytuacji w wojsku został złożony do parlamentarzystki z rządzącej Partii Demokratycznej Choo Mi-ae. Biuro polityk opublikowało raport w mediach.

Wynika z niego, że główną przyczyną pogarszających się statystyk jest wskaźnik urodzeń, który wynosi 0,75 dziecka na kobietę i jest najniższym na całym świecie.

Co więcej, według danych rządowych, w okresie od 2019 do 2025 r. populacja 20-letnich mężczyzn, którzy najczęściej zaciągają się do wojska zmniejszyła się o 30 proc. W Korei Południowej służba wojskowa jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn. Trwa 18 miesięcy i może się odbywać w różnych warunkach - część Koreańczyków służby w armii, a część w służbach np. policji czy straży pożarnej.

Obowiązkowa służba nie została zniesiona, ponieważ Korea Południowa formalnie pozostaje w stanie wojny z sąsiadującą Koreą Północną. Młodzi mężczyźni narzekają na obowiązkowy pobór ponieważ służba trwa 18 miesięcy. Część stara się uniknąć obowiązku, ale przypadki odroczenia lub rezygnacji ze służby są bardzo rzadkie.

Aby walczyć z kryzysem w 2025 roku Korea Południowa zamierza przeznaczyć na obronność 61 bilionów wonów koreańskich (157 mld zł). Jednak, jak podało ministerstwo, mimo tych wysiłków armia wciąż jest w kryzysie. Brakuje około 50 tys. osób do tego, aby utrzymać się w gotowości obronnej. Co więcej, co najmniej 21 tys. z tych brakujących osób powinno mieć co najmniej stopień podoficera.

W lipcu opublikowano prognozy, z których wynika, że Korea Południowa będzie potrzebowała minimum 500 tys. żołnierzy, aby obronić się przed atakiem z Północy. W armii Kim Dzong Una służby co najmniej 1,3 mln osób obu płci. Jak przekazano w badaniu, różnice w wielkości armii obu państw stawiają Koreę Południową w "strukturalnie trudnej sytuacji, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu w obronie".

Korea Południowa wymiera?

Korea Południowa ma najniższy wskaźnik dzietności na całym świecie. Na jedną kobietę przypada 0,75 dziecka, a w stolicy kraju (Seulu) zaledwie 0,58. Jeszcze w 1970 Koreanka posiadała średnio sześcioro dzieci. Obecnie eksperci alarmują, że kraj powoli wchodzi w fazę wymierania, ponieważ nie ma szans na zastąpienie starszych pokoleń.

Sytuacja na świecie nie jest wiele lepsza. Aby zapewnić zastępowalność pokoleń na jedną kobietę powinno wypaść co najmniej 2,1-2,15 dziecka. Tymczasem w coraz większej ilość państw ten współczynnik jest coraz niższy. W Polsce w 2024 roku wyniósł on 1,099, co jest najniższym wynikiem w historii naszego państwa.

Według niektórych ekspertów do 2100 roku ludność Polski spadnie do 14,5 mln.