"Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" - takim transparentem przywitali prezydenta Karola Nawrockiego kibice gdańskiego klubu podczas meczu 4. kolejki Ekstraklasy z Motorem Lublin. Fani skandowali również imię i nazwisko prezydenta. Jednocześnie wbili szpilkę premierowi Tuskowi, który także jest kibicem Lechii.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk to zadeklarowani kibice gdańskiej Lechii. Głowa państwa nie ukrywała swoich kibicowskich sympatii, biorąc nawet udział w "ustawkach", do czego przyznał się podczas kampanii prezydenckiej.

Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

Nawrocki podczas wizyty w Gdańsku znalazł czas, żeby obejrzeć z trybun mecz swojego ulubionego klubu. Prezydent zjawił się kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem i został ciepło przywitany przez kibiców.

"Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" - takie słowa pojawiły się na wywieszonym transparencie. Publiczność skandowała również imię i nazwisko nowego prezydenta.

Stadion skandujący KAROOOL NAWROCKI.



Donald… Twój rząd obala kibole! pic.twitter.com/CDXfe8rMf4 — Jan Kanthak 🇵🇱 (@JanKanthak) August 11, 2025

W innych nastrojach kibice Lechii skomentowali sympatie klubowe premiera Donalda Tuska. Choć szef rządu nie był obecny na meczu, kibice wyrazili dla niego dezaprobatę. "Nie jesteś, nigdy nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii!" - napisali na innym transparencie.

1) Taki tranparent o Tusku,

2) a taki jest o Prezydencie @NawrockiKn pic.twitter.com/mvGPa1lxGz — Jan Kanthak 🇵🇱 (@JanKanthak) August 11, 2025

Podczas wizyty na stadionie Karol Nawrocki wszedł nawet do sektora zajmowanego przez szalikowców gospodarzy.

Prezydent nie mógł być jednak do końca zadowolony z wyniku spotkania. Lechia po szalonym meczu finalnie zremisowała z Motorem 3:3 i ciągle czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Ekstraklasy.