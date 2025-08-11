"Prezydentura Karola Nawrockiego jeszcze bardziej podzieli społeczeństwo Polski, które już teraz jest podzielone niemal po równo" - ocenił w poniedziałek węgierski dziennik "Nepszava". Gazeta ostrzegła, że polityka nowego prezydenta może doprowadzić do powrotu "jeszcze bardziej autorytarnego" rządu Prawa i Sprawiedliwości.

"Polska - pomimo licznych prób partii Jarosława Kaczyńskiego - pozostała demokracją, ale nie ma pewności, że pozostanie nią w dłuższej perspektywie. Kandydat PiS, Karol Nawrocki, zadeklarował w swoim przemówieniu inauguracyjnym, że jego głównym celem jest utrudnianie pracy rządowi Donalda Tuska, jakkolwiek się da" - zauważył dziennik.

PiS chce "bardziej autorytarnego stylu przywództwa"?

Gazeta podkreśliła, że ostatecznym celem nowej polskiej głowy państwa jest "pomoc PiS w powrocie do władzy".

"A jeśli jego próba się powiedzie, kolejny rząd PiS mógłby znacznie (energiczniej) zaangażować się w rozwijanie bardziej autorytarnego stylu przywództwa i odbieranie praw opozycji. Mogliby pójść za przykładem prezydenta USA Donalda Trumpa, który, przygotowując się z dużym wyprzedzeniem do swojej drugiej kadencji, przekształcił ojczyznę demokracji w republikę bananową w ciągu zaledwie kilku dni" - oceniła "Nepszava".

Dziennik zaznaczył, że "pragnienie wolności Polaków jest niemal legendarne, (ponieważ) niewiele narodów europejskich cierpiało i poniosło takie ofiary dla swojego niepodległego państwa, jak oni".

"Polacy po zmianie ustroju doskonale wykorzystali fundusze unijne, pozostawiając daleko za sobą Węgry - kraj, który jeszcze na początku lat 90. patrzył z góry na 'biedną' Polskę" - kontynuuje "Nepszava".

Polska dalej niespokojna

"Pozytywne zmiany gospodarcze nie przyniosły jednak spokoju społeczeństwu. Nacjonalizm narastał, co można powiązać ze zmianami społecznymi i emigracją. Ponadto, podobnie jak w wielu krajach zachodnich, młodzi ludzie coraz częściej skłaniają się ku ekstremizmowi" - zauważyła gazeta, tłumacząc sukces wyborczy nowego polskiego prezydenta.

"Nepszava" przewiduje, że "Nawrocki z pewnością będzie zabiegał o dobre relacje z premierem Węgier Viktorem Orbanem, ale kontakty między tymi środowiskami nigdy nie osiągną pełnej harmonii z powodu odmiennego stosunku do wojny na Ukrainie".

lł/ar / PAP