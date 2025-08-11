Jerzy Dziewulski nie żyje. Polski antyterrorysta miał 81 lat

Nie żyje Jerzy Dziewulski. Policjant, antyterrorysta, polityk, a także jeden z dowódców operacji Most miał 81 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła w rozmowie z Polsat News rodzina.

Jerzy Dziewulski był milicjantem w stanie spoczynku, antyterrorystą i posłem na Sejm I, II, III oraz IV kadencji. Pracował także jako szef ochrony Aleksandra Kwaśniewskiego, a później jako jego były doradca ds. bezpieczeństwa.

Śmierć Jerzego Dziewulskiego

Wiadomość o śmierć Jerzego Dziewulskiego potwierdził w rozmowie z Polsat News jego syn. Polski antyterrorysta zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Warto zauważyć, że Dziewulski jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Kim był Jerzy Dziewulski?

Urodził się w 1943 roku w Warszawie. Po odbyciu służby wojskowej, kończąc ze stopniem sierżanta podchorążego, podjął pracę zawodową w Milicji Obywatelskiej. W 1966 roku rozpoczął służbę w wydziale kryminalnym w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej, przekształconej finalnie w Komendę Stołeczną Policji. Dowodził także jednostką antyterrorystyczną na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Ponadto służbę antyterrorystyczną Jerzy Dziewulski pełnił, biorąc udział w specjalnych szkoleniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Francji. Odpowiadał za rozbicie kilkunastu zamachów terrorystycznych, w tym także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Do jednej z najbardziej znanych misji, w których uczestniczył, należała akcja Most (1990-1992). Pełnił wówczas funkcję polskiego dowódcy, biorącego udział i opracowującego plan przerzutu Żydów do Izraela z byłych krajów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Natomiast kariera sejmowa Jerzego Dziewulskiego rozpoczęła się od uzyskania mandatu posła w 1991 roku z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (PPPP). W późniejszych latach był wybierany do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej - .

W 2005 roku zakończył działalność polityczną i zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradzał klientom w zakresie bezpieczeństwa.