Pilot samolotu linii Ryanair zemdlał w trakcie lotu na trasie Barcelona-Porto - informuje portugalski serwis sicnoticias.pt. Mężczyznę udało się ocucić jeszcze przed lądowaniem maszyny, a lot zakończył się zgodnie z planem.

W niedzielę podczas rejsu linii Ryanair z Barcelony do Porto jeden z pilotów chwilowo utracił przytomność. Mężczyznę udało się ocucić jeszcze przed lądowaniem samolotu.

Incydent w niebie. Pilot linii Ryanair zemdlał przed lądowaniem

W rozmowie z agencją Lusa portugalskie pogotowie narodowe (INEM) poinformowało, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 08:19.

Po lądowaniu maszyny do mężczyzny wysłano dwa zespoły ratunkowe, które udzieliły mu pomocy. Jak przekazano, pilot odmówił przewiezienia do szpitala i pozostał na lotnisku.

Samolot wylądował zgodnie z planem o godz. 08:35.