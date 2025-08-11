Lecieli z Barcelony do Porto. Pilot stracił przytomność

Świat
Lecieli z Barcelony do Porto. Pilot stracił przytomność
Pixabay/Dirk Daniel Mann
Samolot linii Ryanair / zdjęcie ilustracyjne

Pilot samolotu linii Ryanair zemdlał w trakcie lotu na trasie Barcelona-Porto - informuje portugalski serwis sicnoticias.pt. Mężczyznę udało się ocucić jeszcze przed lądowaniem maszyny, a lot zakończył się zgodnie z planem.

W niedzielę podczas rejsu linii Ryanair z Barcelony do Porto jeden z pilotów chwilowo utracił przytomność. Mężczyznę udało się ocucić jeszcze przed lądowaniem samolotu.

Incydent w niebie. Pilot linii Ryanair zemdlał przed lądowaniem

W rozmowie z agencją Lusa portugalskie pogotowie narodowe (INEM) poinformowało, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 08:19.

 

ZOBACZ: Nowe zasady lotów Ryanair. Od teraz większe bagaże podręczne


Po lądowaniu maszyny do mężczyzny wysłano dwa zespoły ratunkowe, które udzieliły mu pomocy. Jak przekazano, pilot odmówił przewiezienia do szpitala i pozostał na lotnisku.

 

Samolot wylądował zgodnie z planem o godz. 08:35.

WIDEO: Andrzej Wyrwiński z Kijowa: Ukraińcy nie wierzą w rozejm i szybkie zakończenie wojny
Monika Bortnowska / ar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
PORTUGALIARYANAIRŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 