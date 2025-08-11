Bliski doradca Władimira Putina, Dmitrij Kozak, zaproponował prezydentowi zakończenie wojny w Ukrainie i przeprowadzenie negocjacji pokojowych - dowiedział się dziennik "New York Times", powołując się na źródła zbliżone do Kremla. Gazeta twierdzi, że Putin odrzucił jednak ten apel i był "rozczarowany" postawą doradcy.

Według ustaleń "NYT" zastępca szefa administracji Rosji, Dmitrij Kozak, poinformował swoich współpracowników, że zaproponował Putinowi zakończenie wojny i przeprowadzenie negocjacji pokojowych z Ukrainą.

Ponadto Kozak miał również wezwać prezydenta Rosji do podjęcia reform wewnętrznych, takich jak poddanie wszechwładnych agencji bezpieczeństwa pod nadzór rządu oraz zbudowanie niezależnego sądownictwa.

"NYT": Doradca Putina przeciwnikiem wojny w Ukrainie

Chociaż nigdy nie wyznał tego publicznie, Kozak ma być jedynym wysokim rangą urzędnikiem w otoczeniu Putina, który otwarcie wyraża niezgodę na wojnę z Ukrainą.

Źródła "NYT" podają, że Putin rozczarował się Kozakiem, ponieważ "w jasny sposób dał do zrozumienia, że rozpoczęcie wojny z Ukrainą było błędem".

W konsekwencji większość kompetencji Kozaka przeszły w ręce Siergieja Kirijenki, innego zastępcy szefa administracji.

Ponadto zdaniem źródeł zbliżonych do Kremla możliwość wpływu Kozaka na decyzyjność Putina jest "mało prawdopodobna". Jak zauważają, w otoczeniu Putina jest zbyt wielu, którzy podsycają nieustępliwość wobec Ukrainy.

Mimo to źródła odnotowują, że sprzeciw Kozaka pokazuje frustrację części moskiewskich elit z powodu niechęci Putina do zawarcia kompromisu oraz większej niekontrolowanej władzy służb bezpieczeństwa.

Nieoficjalne doniesienia: Dmitrij Kozak próbował powstrzymać Putina przed inwazją Ukrainy

Putin miał również wykorzystywać Kozaka jako pośrednika w nieoficjalnych kontaktach z Zachodem. Zachodnie źródło, które utrzymywało z nim kontakt, przekazało, że spotkało się z nim kilkukrotnie od 2022 roku i że rosyjski polityk jasno dawał do zrozumienia, iż nie popiera inwazji.

"Dajcie mi argumenty" - miał często powtarzać Kozak. Według zachodniego źródła polityk szukał pomysłów, aby przekonać Putina do zmiany kursu.

W 2022 roku agencja Reuters ujawniła, że Kozak przekazał Putinowi, że osiągnął wstępne porozumienie z Ukrainą w sprawie jej rezygnacji z członkostwa w NATO. Pomimo to rosyjski przywódca zadecydował o kontynuowaniu pełnoskalowej inwazji.