"Człowiek wielkiej przyzwoitości". Politycy żegnają Jerzego Dziewulskiego

Politycy żegnają Jerzego Dziewulskiego. - Był ciepłym, normalnym, fajnym człowiekiem. (...) Pracował i oddał swoje życie zawodowe Polsce - mówił o zmarłym oficerze policji, antyterroryście i parlamentarzyście wicepremier Krzysztof Gawkowski. Z kolei europoseł Dariusz Joński napisał o Dziewulskim: wybitny specjalista w swojej dziedzinie, a przede wszystkim człowiek wielkiej przyzwoitości.

W poniedziałek 11 sierpnia zmarł były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa Jerzy Dziewulski. Miał 81 lat.

Politycy żegnają Dziewulskiego. "Był człowiekiem, który kochał Polskę"

Dziewulskiego żegnają politycy i dziennikarze. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna-Maria Żukowska przypomniała, że był wieloletnim posłem wybieranym z list SLD. "Będziemy o nim pamiętać! Cześć jego pamięci!" - napisała na platformie X.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej cyberbezpieczeństwa zmarłego wspominał inny polityk Lewicy - wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Był człowiekiem, który kochał Polskę. Pracował i oddał swoje życie zawodowe Polsce ze służbami, które dawały bezpieczeństwo - mówił Gawkowski. Jak zaznaczył, w trakcie pracy w parlamencie Dziewulski "wielokrotnie oddawał, to czego się nauczył, by z jego doświadczenia korzystać". - Na koniec był często proszonym o radę ekspertem, pokazującym, jak można wdrażać nowoczesne technologie i łączyć je z poczuciem bezpieczeństwa - kontynuował wicepremier.

ZOBACZ: Jerzy Dziewulski nie żyje. Polski antyterrorysta miał 81 lat

Zdradził też, że poznał Dziewulskiego 20 lat temu. - Był ciepłym, normalnym, fajnym człowiekiem. (....) Był przewodnikiem dla ludzi, których uczył, ale też obdarzał pasją do działania w obszarze bezpieczeństwa - zakończył.

Europoseł Dariusz Joński napisał z kolei, że "jego wiedza, odwaga i uczciwość pozostaną w naszej pamięci". "Wybitny specjalista w swojej dziedzinie, a przede wszystkim człowiek wielkiej przyzwoitości" - dodał.

Natomiast senator Piotr Woźniak zapamiętał byłego antyterrorystę i parlamentarzystę jako "bardzo ciekawą postać, pełną profesjonalizmu". "Pamiętam Go w odcinku doskonałego serialu Krzysztofa Szmagiera '07 zgłoś się', gdzie grał samego siebie na Okęciu u boku Bronisława Cieślaka. Spoczywaj w Pokoju" - dodał.

Dziewulskiego pożegnała też Agnieszka Gozdyra, prowadząca na antenie Polsat News program "Debata Gozdyry". "Nikt jak on nie umiał opowiadać o policji, służbach, pokazywać ludzkich stron tego zawodu. Przykuwał uwagę widzów, był niezwykle charyzmatyczny. Jedyny policjant w Polsce oznaczony trzykrotnie Medalem za Ofiarność i Odwagę" - napisała na platformie X.

Nie żyje Jerzy Dziewulski. Kim był?

Jerzy Dziewulski urodził się i wychował w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasadniczą służbę wojskową ukończył w stopniu sierżanta podchorążego, a pracę zawodową rozpoczął w wydziale kryminalnym na warszawskim Żoliborzu. Później pracował w Komendzie Stołecznej Policji, pełniąc m.in. funkcję dowódcy jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Warszawa - Okęcie.

Uczestniczył i kierował likwidacją 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z ewidentnego zagrożenia życia. Dziewulski był dowódcą ze strony polskiej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela ("Most"), organizowanej przez rządy Izraela i Polski.

W listopadzie 1991 r. zdobył mandat poselski. Był pierwszym w historii kraju posłem - policjantem. W związku z konstytucyjnym zakazem łączenia służby w policji i wypełniania mandatu poselskiego w 1997 r. odszedł z Komendy Głównej Policji, gdzie pełnił funkcję głównego specjalisty.

Sprawował mandat posła czterech pierwszych kadencji - do 2005 r. Podczas tego okresu był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Był twórcą sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

W czasie kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 r. pełnił funkcję szefa jego ochrony osobistej, następnie – od grudnia 1995 r. do maja 1996 r. – funkcję jego sekretarza. W maju 1996 r. został mianowany na stanowisko doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Jako konsultant brał udział w produkcji serialu "07 zgłoś się".

Dziewulski zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.