"Wie pan, co się dzieje na granicy z Litwą, czy jak zwykle 'wszystko pod kontrolą'?" - napisał Robert Bąkiewicz na X, zwracając się do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Lider Ruchu Obrony Granic dołączył do wpisu nagranie, na którym widać "zdezelowanego passata" w oddali. Zarówno Straż Graniczna, jak i szef resortu MSWiA odnieśli się do wpisu Bąkiewicza, dementując jego doniesienia.

Robert Bąkiewicz opublikował nagranie, na którym filmujący mężczyzna pokazuje "zdezelowanego passata" w oddali. "My, słuchajcie, szukamy takich rydzy. Stoi sobie zdezelowany passat przy granicy. Co on tu robi?" - pyta autor nagrania.

W nawiązaniu do nagrania Bąkiewicz zwrócił się bezpośrednio do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego: "wie Pan, co się dzieje na granicy z Litwą, czy jak zwykle 'wszystko pod kontrolą'?".

Robert Bąkiewicz publikuje nagranie. Straż Graniczna: Stop dezinformacji

W odpowiedzi na wpis i nagranie opublikowane przez Bąkiewicza Straż Graniczna wydała komunikat: "Dementujemy! Krążące w sieci nagranie, na którym widać samochód po litewskiej stronie granicy państwowej, nie ma żadnego związku z jakimkolwiek zdarzeniem migracyjnym".

Służby poinformowały, że "Ruch Obrony Granic został już o tym wcześniej poinformowany przez służbę dyżurną z placówki Straży Granicznej w Sejnach. Sytuacja na polsko-litewskiej granicy jest stale monitorowana, a funkcjonariusze Straży Granicznej przeciwdziałają nielegalnej migracji. #StopDezinformacji".

Następnie do wpisu Bąkiewicza odniósł się sam Kierwiński: "Straż Graniczna rozprawia się z kolejnymi fake newsami niejakiego Bąkiewicza. Ciekawe w jakim celu ta dezinformacja jest rozpowszechniana. Chodzi tylko o 'lajki' czy może o coś więcej…".

Sytuacja na granicy z Litwą. Najnowsze statystyki

Najnowsze statystyki z granicy z Litwą Straż Graniczna udostępniła w ubiegły piątek. "Od 7.07. na granicy funkcjonariusze SG skontrolowali ponad 257 tys. osób" - czytamy w komunikacie.

W nocy z 7 na 8 sierpnia doszło do incydentu w Puńsku. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Sejnach zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził trzech nielegalnych migrantów z Bangladeszu.

"Cudzoziemcy w niedozwolonym miejscu przeszli przez granicę polsko-litewską. Kierowca odebrał ich po stronie polskiej. Swoją nielegalną drogę na zachód Europy rozpoczęli na Łotwie" - relacjonują służby.

"Kurier usłyszy zarzuty za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Obywatele Bangladeszu zostaną przekazani stronie litewskiej" - przekazano w komunikacie.