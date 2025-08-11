Alarm nad Bałtykiem. 40 zamkniętych kąpielisk

Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają w poniedziałek na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.

Z danych opublikowanych w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest ponad 40 nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim.

Są to kąpieliska m.in. w Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i w Jarosławcu.

Czerwone flagi powiewają też na plażach w północnej części województwa pomorskiego, m.in. na kąpieliskach w Jastrzębiej Górze, Ostrowie, Karwi, Karwieńskich Błotach Drugich, Dębkach, Białogórze, Lubiatowie, Rowach, Dębinie, Przewłoce i w Ustce.

Sinice dają się we znaki

Ponadto ze względu na zakwit sinic na Pomorzu Zachodnim nadal nieczynne jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a także kąpieliska nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie, nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu i OSiR Dębno nad jeziorem Lipowo.

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, od wysypki po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach są w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.