Zwłoki noworodka w reklamówce. Zatrzymano 31-latkę

Zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce znalazła w nocy z soboty na niedzielę policja w powiecie ryckim na Lubelszczyźnie. W sprawie zatrzymana została 31-letnia kobieta. Nikt nie usłyszał zarzutów.

Szczegółowe informacje ze zdarzenia przekazała asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji. W nocy z soboty na niedzielę funkcjonariusze znaleźli na prywatnej posesji zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce.

Ryki. Ciało noworodka znalezione w reklamówce

- Nie w domu, ale na terenie posesji. W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która została zabrana na komendę policji - przekazała funkcjonariuszka.

Zapytana, czy kobieta jest matką dziecka, odpowiedziała, że "jest takie podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno" - Czynności są dopiero na wstępnym etapie - przekazała policjantka.

Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Ciało noworodka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.