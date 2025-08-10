Tragedia w Wielkopolsce. Dwa ciała w zatopionym samochodzie

Tragedia w Wielkopolsce. Dwa ciała w zatopionym samochodzie
Policja odnalazła dwa ciała w zatopionym aucie/ Zdj. ilustracyjne

W miejscowości Russocice w zbiorniku wodnym odnaleziono zatopiony samochód. Okazało się, że w pojeździe były ciała dwóch osób. Policja przekazała, że jest to poszukiwane starsze małżeństwo. Wcześniej rodzina poinformowała o zaginięciu seniorów.

W samochodzie znalezionym w zbiorniku wodnym w Russocicach w woj. wielkopolskim policjanci odkryli w sobotę ciała dwóch osób. Wcześniej rodzina poinformowała o zaginięciu małżeństwa seniorów.


Mł. asp. Justyna Grabowska z policji w Turku poinformowała, że funkcjonariusze w sobotę rano otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych członków rodziny, którzy nie zastali w miejscu zamieszkania starszego małżeństwa: 77-letniego mężczyzny oraz 75-letniej kobiety.

Russocice. Dwa ciała w zatopionym samochodzie. To poszukiwani seniorzy

- Seniorzy mieli być zawiezieni przez rodzinę do sanatorium w sobotę - podała policjantka. - Sprawą zajęli się funkcjonariusze, którzy w miejscowości Russocice, w rejonie zbiornika wodnego, zauważyli ślady opon na piasku oraz tablicę rejestracyjną od pojazdu marki Volvo, którym mogło podróżować małżeństwo - przekazała.

 

Strażacy na miejscu odnaleźli auto w wodzie, około 10 m od linii brzegowej, na głębokości 5 m. W pojeździe znajdowały się ciała dwóch osób. Służby wyciągnęły samochód na brzeg i potwierdziły tożsamość ofiar.

 

Mł. asp. Justyna Grabowska powiedziała w rozmowie z Radiem Poznań, że najprawdopodobniej małżeństwo, jadąc obok zbiornika, wjechało w ślepą uliczkę i skarpą zsunęło się do wody.

Michał Blus / ar / polsatnews.pl
