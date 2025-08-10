Putin i Łukaszenka szykują kolejny kryzys migracyjny? Media o tajemniczych samolotach z Libii

Rosja i Białoruś próbują wywołać nowy kryzys migracyjny w UE przy pomocy libijskiego watażki Chalify Haftara - przekazał portal Telegraph. Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka mieli wznowić sprowadzenie do Mińska migrantów, którzy będą wysłani do krajów Unii Europejskiej, aby tam ubiegać się o azyl. Świadczyć o tym ma m. in. zwiększona liczba lotów z libijskiego miasta - Bengazi - na Białoruś.

Urzędnicy z Komisji Europejskiej, przekazali, że odnotowano zwiększoną liczbę lotów między libijskim miastem - Bengazi, a stolicą Białorusi - Mińskiem - podał portal Telegraph.

Dodano, że duża liczba osób przybywających do Mińska może być efektem skoordynowanego działania Białorusi i Rosji, mającego na celu wywołanie nowego kryzysu migracyjnego w UE. Może to skutkować zwiększoną liczbą osób ubiegających się o azyl próbujących przedostać się do Europy w celu destabilizacji UE.

"Częstotliwość i charakter tych lotów, szczególnie w krótkim czasie, budzą wątpliwości co do ewentualnej koordynacji lub ułatwiania nielegalnych przepływów migracyjnych" - powiedział urzędnik agencji informacyjnej.

Nowy kryzys migracyjny? Zwiększona częstotliwość lotów z Libii na Białoruś

Jak przypomina portal, Putin i Łukaszenka zastosowali taką taktykę latem 2021 r., tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy dziesiątki tysięcy osób ubiegających się o azyl próbowało przedostać się do Polski, Litwy i Łotwy z pomocą białoruskich władz.

Wiele krajów UE wprowadziło stan wyjątkowy, próbując w ten sposób zablokować masowe próby przekroczenia granicy.

Analitycy ocenili, że napływ migrantów miał na celu odwrócenie uwagi europejskich sojuszników, gdyż Rosja gromadziła swoje wojska wzdłuż wschodniej granicy Ukrainy, przygotowując się do pełnoskalowej inwazji.

Ostatnie wydarzenia mają miejsce w momencie, gdy prezydent Rosji Władimir Putin ma spotkać się 15 sierpnia na Alasce z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Moskwa żąda od Kijowa oddania wschodnich terytoriów w zamian za zawieszenie broni. Sojusznicy europejscy odrzucili tę propozycję, domagając się, aby wraz z Ukrainą bezpośrednio uczestniczyli w rozmowach pokojowych.

Chalifa Bilkasim Haftar to libijski wojskowy, który jest faktycznym przywódcą wschodniej części kraju. Powrócił do ojczyzny w 2011 roku, aby wesprzeć powstanie przeciw Muammarowi Kaddafiemu. Po zakończeniu wojny domowej, Haftar negatywnie wypowiadał się o libijskim rządzie, snuł również plany zamachu stanu.

Od upadku syryjskiego dyktatora Baszara al-Assada Rosja zacieśniła relacje z Haftarem, zapewniając sobie większą obecność w Afryce Północnej.