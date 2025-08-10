"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj na żywo od 9:55

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj na żywo od 9:55
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Zaplanowana wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu i nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków z KPO. M.in. na te tematy porozmawiają goście programu „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godziny 9:55.

W niedzielę gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

 

  • Krzysztof Bosak (Konfederacja)
  • Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe)
  • Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość)
  • Zbigniew Konwiński (Koalicja Obywatelska)
  • Zbigniew Bogucki (Kancelaria Prezydenta RP)
  • Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica)

 

WIDEO: Pieniądze z KPO na jachty i mikrofalówki? "Uprzedzaliśmy w Konfederacji"
