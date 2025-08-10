"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj na żywo od 9:55
Polska
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Zaplanowana wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu i nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków z KPO. M.in. na te tematy porozmawiają goście programu „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godziny 9:55.
W niedzielę gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Krzysztof Bosak (Konfederacja)
- Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe)
- Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość)
- Zbigniew Konwiński (Koalicja Obywatelska)
- Zbigniew Bogucki (Kancelaria Prezydenta RP)
- Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica)
Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.Czytaj więcej