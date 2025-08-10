Rosjanie uderzyli w dworzec autobusowy i klinikę w Zaporożu. Lokalne władze informują o wielu rannych. Tymczasem już w najbliższy piątek rosyjski przywódca Władimir Putin ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce. Przed "moskiewskimi manipulacjami" w wieczornym wystąpieniu ostrzegał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Na pięć dni przed planowanym szczytem na Alasce, gdzie Donald Trump podejmie Władimira Putina w celu omówienia warunków pokoju, Rosja nie odpuszcza. W niedzielę wieczorem uderzyła w Zaporoże.

Ukraina. Atak na Zaporoże. Bomby spadły na dworzec autobusowy

Iwan Fedorow, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej poinformował, że rosyjskie samoloty zrzuciły na miasto bomby, które trafiły w dworzec autobusowy, jedną z klinik oraz siedem budynków.

Rannych zostało co najmniej 19 osób. "Wśród nich są mężczyźni w wieku 24, 38, 39, 41, 56 lat oraz kobiety w wieku 25 i 77 lat" - napisał w mediach społecznościowych.

Brutalność Rosjan nie maleje mimo zbliżającej się rozmowy Trumpa z Putinem. Media spekulują o ewentualnym uczestnictwie Zełenskiego podczas szczytu na Alasce, ale do tej pory nie pojawiło się oficjalne potwierdzenie w tej sprawie.

Wołodymyr Zełenski ostrzega Donalda Trumpa. "Putin chce manipulować każdym"

Ukraiński prezydent w niedzielnym orędziu przestrzegł, że rosyjski przywódca będzie chciał zmanipulować amerykańską administrację.

- Nasz zespół współpracuje z USA. Ani przez jeden dzień nie zaprzestaliśmy komunikacji na temat tego, jak zapewnić prawdziwy pokój. Rozumiemy intencje Rosjan, próbują oszukać Amerykę. Nie pozwolimy na to - zapowiedział.

Ocenił, że "Putin chce manipulować każdym z kim się zetknie".

Zełenski zaznaczył, że Moskwa nie wykonała "ani jednego realnego kroku w kierunku pokoju". Zaapelował do dalszego nakładania sankcji na Federację Rosyjską przez USA i inne państwa. - Jeśli Rosja nie chce zatrzymać wojny, to musi zatrzymać swoją gospodarkę - powiedział.