Co czwarty Polak uważa, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski byłby lepszym premierem od Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu dla rp.pl. Najwięcej uczestników badania stwierdziło, że roszada na stanowisku szefa rządu "nic nie zmieni".

"Czy Radosław Sikorski byłby Pani/Pana zdaniem lepszym premierem niż Donald Tusk?" - na takie pytanie odpowiedzieli respondenci najnowszego sondażu Research dla rp.pl.

W to, że szef dyplomacji za sterami rządu spisywałby się lepiej od lidera PO wierzy 26,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 15,5 proc. z nich.

Najwięcej uczestników badania, bo 34,7 proc. zaznaczyło odpowiedź - "nie widzę między nimi różnicy". Zdania na ten temat nie ma 23 proc. uczestników sondażu.

Badanie przeprowadzono na grupie 800 dorosłych użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 sierpnia 2025 r.

"Sikorski naturalnym kandydatem do nowego otwarcia"

W trakcie niedawnej rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk awansował na wicepremiera szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Wcześniej wiceszefami w Radzie Ministrów byli tylko przedstawiciele koalicjantów - minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

Po roszadach w rządzie pojawiły się głosy, że być Tusk powinien ustąpić ze stanowiska, a jego miejsce powinien zająć właśnie Sikorski. Zdaniem wielu ekspertów i polityków taka zamian mogłaby wzmocnić pozycję rządu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

ZOBACZ: Koalicja KO z Konfederacją? Polacy zabrali głos w nowym sondażu

"On (Sikorski - red.) urasta do roli bycia naturalnym kandydatem do zrobienia przed wyborami w 2027 r. - nie wiem, czy to będzie pół roku, czy to będzie rok przed tymi wyborami - takiego nowego otwarcia. To znaczy pokazania nowego rządu z nowym premierem - mówił "Faktowi" były premier Kazimierz Marcinkiewicz.

W podobnym tonie wcześniej wypowiadali się m.in. wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i Marek Sawicki z PSL, którzy przekonywali, że rekonstrukcja powinna objąć też Tuska.

Zamiana na stołku szefa Rady Ministrów miałaby wzmocnić koalicję po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

Dymisja Donalda Tuska? Prawie połowa respondentów na "tak"

Przed nieco ponad tygodniem opublikowany został inny sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski (z większą próbą), według którego niemal połowa respondentów - 48,6 proc. - uważa, że konieczna jest zmiana na stanowisku premiera. Przeciwnego zdania jest 43,8 proc.

Najwięcej osób, bo 38,2 proc., udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak". "Raczej tak" odpowiedziało 10,4 proc. respondentów.

Wśród przeciwników dymisji Tuska wariant "zdecydowanie nie" wybrało 20,9 proc., a "raczej nie" 22,9 proc. ankietowanych.

Potrzeby dymisji Tuska nie widzi 7,6 proc. badanych. Jak kształtowała się opinia uczestników badania wśród wyborców konkretnych ugrupowań? Odpowiedź TUTAJ.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI/CAWI w dniach 25-27 lipca na próbie N=1000.