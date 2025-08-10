Mieszkańcy Zabrza wybierali w niedzielę prezydenta miasta w przedterminowych wyborach, koniecznych po odwołaniu w majowym referendum prezydentki Agnieszki Rupniewskiej. Głosowanie w pierwszej turze przebiegło bez przeszkód - poinformował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Strumiński.

- Głosowanie przebiegło bez zakłóceń, czekamy teraz na protokoły z obwodowych komisji. Pierwsza już do nas dotarła - powiedział sędzia Strumiński.

Zabrze. Przedterminowe wybory na prezydenta

Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu było blisko 115 tys. wyborców. Lokale wyborcze były czynne od godz. 7 do 21. W mieście wyznaczono 89 obwodowych komisji wyborczych.

ZOBACZ: Zabrze wybiera prezydenta. Zgłoszono pierwsze komitety

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w niedzielnych wyborach ponad 50 proc. głosów, dwa tygodnie później odbędzie się druga tura, w której mieszkańcy będą mogli głosować na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze.