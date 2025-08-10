- To jest plucie w twarz chorym na raka - tak poseł PiS Radosław Fogiel ocenił nieprawidłowości w finansowaniu z KPO. Za część środków dla branży HoReCa miano kupić m. in. jachty i solaria. - Trzeba to wszystko wyjaśnić - przekazał z kolei Zbigniew Konwiński z KO. - Tym się różnimy od naszych poprzedników, że nie bronimy, jeśli doszło do nieprawidłowości - zaznaczył polityk.

Goście programu "Śniadanie Rymanowskiego" dyskutowali o medialnej burzy wokół nieprawidłowości w finansowaniu branży HoReCa w ramach Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

- Używanie pojęcia afera, to jest przekroczenie granicy. To nie jest nawet aferka, to jest burza w szklaneczce wody, którą rozkręcacie - powiedział wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. - W ramach projektu podpisano setki tysięcy umów, zawsze dojedzie do jakichś nieprawidłowości - dodał i zaznaczył, że "to się zdarzało, zdarza i będzie zdarzać".

Jak przekazał polityk, "PiS modlił się o te pieniądze". - Chciano tych pieniędzy, a potem i tak ich nie otrzymano. Najbardziej w tym wszystkim są poszkodowani przedsiębiorcy. Martwią się, czy ktoś im nie przypnie łatki - powiedział.

- Mimo wszystko za takie nieprawidłowości minister Pełczyńska-Nałęcz powinna wziąć odpowiedzialność - stwierdził Zgorzelski, zaznaczając, że "jeśli doszło tam do jakiegoś przekrętu to trzeba wypalić żelazem do samego końca". - Ale śmiechy z tego, że ktoś jak ma kawiarnię i wystąpił o ekspres do kawy, nie jest w porządku - dodał.

Na te słowa zareagował poseł PiS Radosław Fogiel. - O czym pan mówi? Próbuje pan udawać, że nie wie w czym rzecz. My rzekomo atakujemy przedsiębiorców? To wy sobie robicie kpiny - zaripostował.

- Wy mówicie, że chcecie bronić przedsiębiorców? A jaka była sytuacja tych poszkodowanych na Dolnym Śląsku po powodzi? Mówiliście, że mają brać kredyty - dodał Fogiel.

- To, co panowie robicie, że tu nie ma żądnej afery, że można nad tym przejść do porządku dziennego, to jest plucie w twarz milionom Polaków którzy nie mieli, jak dostać takich pieniędzy, to jest plucie w twarz chorym na raka - ocenił poseł.

Medialna burza ws. KPO. "Problemem są reguły finansowania"

Do sprawy finansowania z KPO odniósł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. - Problem nie jest w tym, że ktoś oszukał, ale w tym jakie reguły ustanowił rząd w sprawie finansowania. - powiedział. - Momentami poszło to w szaleństwo. Zasadą ogólną było wydawanie tych środków jak najszybciej - zaznaczył.

- Odpowiada za to minister Pełczyńska-Nałęcz. Pytanie dlaczego za rozdawanie środków i politykę regionalną wzięła się socjolog i politolog, była ambasador Polski w Rosji - zaznaczył Bosak.

Sytuację skomentował szef klubu KO Zbigniew Konwiński. - Trzeba to wszystko wyjaśnić. Ministerstwo zleciło kontrolę przed tym, nim ta sprawa stała się medialna - przekazał.

- To są instytucje, które wyjaśniają te rzeczy, a nie internet. Tym się różnimy od naszych poprzedników, że nie bronimy, jeśli doszło do nieprawidłowości. PiS broni do tej pory spraw z Funduszu Sprawiedliwości - zaznaczył polityk.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki przekazał, że "mamy do czynienia z gigantyczną aferą tego rządu". - Są szpitale, które nie dostały dofinansowania, a można było wybudować za te pieniądze sauny - powiedział.

Finansowanie KPO. Program wsparcia branży HoReCa

W ramach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw z branży HoReCa w KPO zawarto 3005 umów na 1,2 mld zł, wypłacono z kolei 110 mln zł. Średnia wartość projektu to ok. 410 tys. zł. "Rozliczenie projektów następuje wyłącznie w formie refundacji, a środki wypłacane są po zatwierdzeniu wniosków o płatność i zawartych w nich kosztów. Przedsiębiorca nie może ubiegać się o wypłatę zaliczki. Musi mieć też wkład własny, minimum 10 proc. Dodatkowo VAT był wydatkiem niekwalifikowalnym. Ponadto przedsiębiorców obowiązuje trwałość projektu po jego realizacji" - wyjaśniło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort dodał, że program HoReCa realizowany jest przez pięciu operatorów: Polską Fundację Przedsiębiorczości Szczecin; Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) Warszawa; Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków/Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego; Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała; Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz.

"Wybrane zostały podmioty mające wieloletnie, udokumentowane doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców. Są wśród nich również podmioty, tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podległe samorządom rządzonym przez opozycję" - dodano.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko przyznał w piątek, że informacje o nieprawidłowościach do kierownictwa MFiPR dotarły kilka tygodni temu i to w związku z nimi ze swojego stanowiska pod koniec lipca odwołana została poprzednia prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska.