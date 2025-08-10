Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Watykanie zaapelował do rządzących na świecie, by odrzucili wojnę oraz nie lekceważyli potrzeb najsłabszych i powszechnego pragnienia pokoju. Zacytował również słowa św. Jana Pawła II, który zwrócił się ze specjalnym przesłaniem do młodych.

- Módlmy się nadal, aby położono kres wojnom - powiedział papież, zwracając się do wiernych przybyłych w południe na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański.

Papież wzywa do pokoju na świecie. Pogratulował dwóm państwom

- 80. rocznica bombardowań Hiroszimy i Nagasaki rozbudziła na całym świecie obowiązek odrzucenia wojny jako drogi rozwiązywania konfliktów. Niech ci, którzy podejmują decyzje, mieli zawsze na uwadze odpowiedzialność za konsekwencje swoich wyborów dla ludzi. Niech nie lekceważą potrzeb najsłabszych i powszechnego pragnienia pokoju - oświadczył Leon XIV.

Następnie pogratulował Armenii i Azerbejdżanowi, których przywódcy w piątek podpisali deklarację pokojową. - Pragnę, aby to wydarzenie mogło przyczynić się do stabilnego i trwałego pokoju na południowym Kaukazie - zaznaczył.

ZOBACZ: Polski ksiądz odmówił papieżowi. Rezygnuje z funkcji biskupa

Papież zwrócił uwagę, że coraz bardziej dramatyczna sytuacja panuje na Haiti, skąd - jak podkreślił - napływają informacje o zbrodniach, przemocy, handlu ludźmi i porwaniach.

- Kieruję żarliwy apel do wszystkich rządzących, aby zakładnicy zostali natychmiast uwolnieni, i proszę o konkretną pomoc wspólnoty międzynarodowej, by stworzyć warunki społeczne oraz instytucjonalne, które pozwolą Haitańczykom żyć w pokoju - wezwał.

Leon XIV apeluje do wiernych. Wspomniał słowa Jana Pawła II

W rozważaniach przed modlitwą papież nawiązał do słów Jezusa z Ewangelii "Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę". - Napomina nas mianowicie, żebyśmy nie zachowywali dla siebie darów, które dał nam Bóg, lecz byśmy je wykorzystywali wielkodusznie dla dobra innych, zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy - wyjaśnił.

- Chodzi nie tylko o to, by się dzielić rzeczami materialnymi, którymi dysponujemy, ale by angażować nasze umiejętności, nasz czas, nasze uczucia, obecność, empatię - dodał.

ZOBACZ: Prywatna audiencja u Leona XIV. Papież przyjął polskiego kardynała

- Wszystko to, co w zamyśle Bożym czyni z każdego z nas dobro wyjątkowe, bezcenne, żywy i pulsujący kapitał, domaga się, by to pielęgnować i inwestować, by mogło się rozwijać; w przeciwnym razie usycha i traci na wartości. Albo też zostaje utracone, zdane na łaskę tego, który niczym złodziej przywłaszcza to sobie, by uczynić zeń jedynie przedmiot konsumpcji - zauważył Leon XIV.

Podkreślił, że uczynki miłosierdzia są "najbezpieczniejszym i najbardziej rentownym bankiem, jakiemu możemy powierzyć skarb naszego życia".

Przywołał też słowa św. Jana Pawła II, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w 2000 roku apelował do młodych ludzi, by byli strażnikami miłosierdzia i pokoju. Leon XIV ocenił, że w piękny sposób pokazała to młodzież, która przybyła niedawno na Jubileusz do Wiecznego Miasta.