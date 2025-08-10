W nocy z soboty na niedzielę na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się próba generalna przed wojskową defiladą, którą zaplanowano na 15 sierpnia, w dzień Święta Wojska Polskiego. - Podczas defilady zaprezentujemy zarówno tarczę, jak i miecz - powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, dając wyraźny znak krajom, które chcą zaszkodzić sojuszowi NATO.

- To już nie jest sprzęt ery poradzieckiej. Na defiladzie będziemy mogli już zobaczyć efekty modernizacji Wojska Polskiego, to co zostało zakupione dla żołnierzy wszystkich Sił Zbrojnych - przekazał reporter Polsat News Michał Stela, który relacjonował próbę generalną.

- Oprócz wozów Baobach, w tym roku po raz pierwszy pojawią się wozy minowania narzutowego Bluszcz, bardzo małe i mobilne, które na małych obszarach będą mogły przeciwdziałać wjechaniu do Polski wrogich wojsk. To jest najważniejsze w strategii odstraszania Federacji Rosyjskiej - powiedział. Dodał, że to nie koniec nowości na wyposażeniu polskiej armii. - Pojawią się też Legwany, które dostarczyła nam Korea Południowa. Przez wiele lat żołnierze dysponowali Honkerami, które określali prześmiewczo jako "wozy do wożenia ziemniaków". Ich jest teraz coraz mniej, a w ich miejsce pojawiają się nowocześniejsze i bezpieczniejsze pojazdy.

Próba generalna przed defiladą. "Prezentujemy tarczę i miecz"

W wydarzeniu wziął udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Komysz, który podziękował żołnierzom za służbę w polskiej armii. - Dziś wielkie przygotowania do święta Wojska Polskiego. Dziękujemy za waszą służbę - to hasło przewodnie tegorocznych obchodów, a kulminacją będzie 15 sierpnia. Zobaczymy tysiące żołnierzy, także nad Bałtykiem, gdzie odbędzie się parada morska. To wielkie święto. Dzień wspólnoty i jedności.

Szef resortu stwierdził, że tegoroczna defilada będzie najprawdopodobniej największą w historii. - Przed Świętem Wojska Polskiego chcę jeszcze raz powtórzyć: mamy wspaniałych żołnierzy, cudownych żołnierzy, oddanych, którzy od 30 godzin są tutaj. Trzydzieści godzin spędzili na miejscu, przygotowywali się, przygotowują się od wielu dni i będą dalej kontynuować te przygotowania do wielkiego Święta Wojska Polskiego, do największej defilady chyba w historii. Na pewno największej defilady ostatnich lat.

Lider PSL zaznaczył, że ogromne wydatki na polską armię są kluczowe, aby zbudować militarną potęgę, a tym samym odstraszyć potencjalne zagrożenia. - Mamy być na tyle silni, żeby nigdy nie opłacało się zaatakować Polski ani państw NATO. To jest fundament – dlatego takie inwestycje: największy w historii budżet na zbrojenia – 4,7% PKB. Mówimy o wartościach, które wyprzedzają o 10 lat założenia przyjęte na szczycie NATO. Po to jest ta transformacja polskiej armii, po to inwestujemy w żołnierzy, ich indywidualne wyposażenie, najlepszy sprzęt, najlepsze wyszkolenie, ale też w łączność z naszymi sojusznikami – żebyśmy zbudowali największą siłę w historii.

Próbę obserwował również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, który stwierdził, że to, co zobaczymy 15 sierpnia to nie tylko tarcza, ale i miecz, który może posłużyć do odparcia potencjalnego ataku. - Podczas defilady prezentujemy tarczę i miecz. Nie zapominajmy, że mimo iż ponad cztery tysiące żołnierzy będzie bezpośrednio zaangażowanych w tę defiladę, to prawie siedem tysięcy polskich żołnierzy będzie pełnić służbę na granicy wschodniej, na granicy zachodniej i na Bałtyku. Pokazując naszą gotowość, realizując zadania związane z ochroną i obroną granicy, a także demonstrując naszą zdolność do odstraszania.