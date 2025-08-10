Katastrofa awionetki w Hiszpanii. Nie żyją dwie osoby

Świat Marcin Boniecki / ar
Katastrofa awionetki w Hiszpanii. Nie żyją dwie osoby
BombersValencia/X
Hiszpania. Katastrofa awionetki, dwie osoby nie żyją

Na południowym wschodzie Hiszpanii, w regionie Walencji, doszło do tragicznego wypadku lekkiego samolotu. Maszyna rozbiła się zaraz po starcie z lotniska w Requenie. Mimo szybkiej interwencji służb, nie udało się uratować życia dwóch mężczyzn. Rozpoczęło się dochodzenie, mające na celu ustalić przyczynę wypadku.

Portal El Confidencial donosił, że do wypadku doszło około godz. 11:30 w sobotę, nieopodal miejscowości El Ponton w gminie Requena.

 

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne jednostki straży pożarnej, policję, funkcjonariuszy Guardia Civil, a także ratowników medycznych. W wyniku wypadku zginęło dwóch mężczyzn. Większość awionetki spłonęła, a ogień rozprzestrzenił się też na pobliską roślinność. Strażakom udało się jednak dość szybko opanować pożar. 

 

Katastrofa awionetki w Hiszpanii. Nie żyje dwóch mężczyzn

Według agencji EFE, ofiary katastrofy to mieszkańcy Walencji, którzy podróżowali prywatną maszyną. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Straż Obywatelska

 

Media przypominają również, że zaledwie kilka dni wcześniej podobna tragedia zdarzyła się w pobliżu wybrzeży Majorki. Wówczas zginęli ojciec i jego nastoletni syn. Ich ciała zostały odnalezione w morzu następnego dnia.

 

