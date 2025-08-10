Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie podziękował wszystkim, którzy "już lata temu prosili o przywrócenie bohaterów na wystawę". - Pokazaliśmy, że presja społeczna ma sens - podkreślił. Wcześniej głowa państwa wzięła udział w otwarciu turnieju bokserskiego - II Memoriału im. Jana Biangi.

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek o 19:15 będzie gościem programu "Gość Wydarzeń". Rozmowę poprowadzi Bogdan Rymanowski.

W niedzielę prezydent odwiedził Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Podczas wizyty złożył wieniec przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego na placu przed głównym wejściem do budynku.

- Dzisiejszy dzień poświęciłem bohaterom - mówił prezydent. - Najpierw memoriał Jana Biangi, który był gotowy cierpieć za swoje przywiązanie do wartości i wolności. Następnie hołd dla największego polskiego bohatera XX wieku, rotmistrza Witolda Pileckiego. Zwiedzałem także wystawę w Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję wszystkim, którzy już lata temu prosili o przywrócenie bohaterów na wystawę. Pokazaliśmy, że presja społeczna ma sens - dodał.

ZOBACZ: Karol Nawrocki odwiedzi Biały Dom. Prezydenccy ministrowie zdradzili szczegóły

Podczas wizyty prezydent zwrócił również uwagę na postać św. Maksymiliana Marii Kolbego. - Jest na wystawie, ale nie w takiej formie, na jaką zasługuje. Rozumiem, że jest różnica we wrażliwości mojej i obecnej dyrekcji - zaznaczył.

- Uznaję, że my Polacy mamy prawo do głośnego mówienia o tym, że podczas II wojny światowej cierpieliśmy wyjątkowo i mamy także prawo do tego, by podkreślać te dane - podkreślił.

Nawrocki na otwarciu turnieju bokserskiego. "Wyjątkowe wydarzenie sportowe"

Wcześniej Nawrocki wziął udział w otwarciu turnieju bokserskiego - II Memoriału im. Jana Biangi. Organizatorem wydarzenia jest organizacja non profit Stowarzyszenie Brzostek Top Team. Jego celem jest m.in. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień oraz praca z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem, ze względu na patologie społeczne oraz niepełnosprawność intelektualną i fizyczną.

Prezydent RP @NawrockiKn wziął udział w otwarciu turnieju bokserskiego – II Memoriału im. Jana Biangi.



Jan Bianga był więziony przez Niemców w obozach koncentracyjnych tylko dlatego, że był jednym z nas, był Polakiem takim, jak my – Prezydent RP podczas wydarzenia.



To… pic.twitter.com/ZIThIoL0iG — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 10, 2025

"Misją stowarzyszenia jest nacisk na rozwijanie podstawowych wartości, takich jak uczciwość, sprawiedliwość, przyjaźń i szacunek dla przeciwnika, kultura słowa, obowiązkowość, dyscyplina, wytrwałość, opanowanie, poszanowanie zasad czystej gry i demokracji" - podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

ZOBACZ: Nawrocki złożył obietnicę rolnikom. Jest kolejny projekt ustawy

- Jan Bianga był więziony przez Niemców w obozach koncentracyjnych tylko dlatego, że był jednym z nas, był Polakiem takim, jak my - wskazał prezydent podczas przemówienia.

Jak podkreślił, jest to wyjątkowe wydarzenie sportowe, dedykowane pamięci Jana Biangi, jest nie tylko okazją do rywalizacji, ale przede wszystkim świętem młodych zawodników, ich trenerów oraz kibiców.