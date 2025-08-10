Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Są ranni

Samochód osobowy wjechał w grupę pielgrzymów w miejscowości Grobla w woj. łódzkim - potwierdził polsatnews.pl asp. Dariusz Kaczmarek. Kierujący autem był nietrzeźwy. Według wstępnych informacji, rannych zostało osiem osób, w tym 2,5-letnie dziecko. Na miejsce zadysponowano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 18 w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim.

- 54-letni kierujący najechał na grupę pielgrzymów idącą drogą. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Dariusz Kaczmarek z KPP w Radomsku.

Grobla. Auto wjechało w grupę pielgrzymów. Wśród poszkodowanych dziecko

Policjant dodał, że według wstępnych ustaleń w zdarzeniu ucierpiało osiem osób, w tym 2,5-letnie dziecko. Poszkodowani doznali licznych złamań, są obecnie opatrywani, wszyscy są przytomni.

Obecnie w miejscu wypadku funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.

Na miejscu zdarzenia pracuje także osiem zastępów straży pożarnej oraz zadysponowano trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podał portal Remiza.pl, są to helikoptery LPR z Łodzi, Kielc i Katowic.