Po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w jednej z firm w Czyżewie władze miasta podjęły decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców. Do osób mieszkających w rejonie zdarzenia zaapelowano o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Strażacy poinformowali, że swoje domy musiało opuścić blisko 100 osób.

W jednym z zakładów produkcyjnych na terenie miasta Czyżew doszło do wydzielenia się oparów substancji chemicznej - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem kpt. Cezary Zalewski.

Czyżew. Zagrożenie dla mieszkańców. Władze miasta zarządziły ewakuację

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe opuszczenie zagrożonego terenu.

"W związku z zaistniałą sytuacją w firmie Clovin prosimy wszystkich mieszkańców bloków i domów przy ul. Zarzecze o niezwłoczną ewakuację" - przekazano w komunikacie po godz. 18.

Osoby te powinny udać się do budynku szkoły podstawowej. Zaapelowano również o zachowanie spokoju i udzielenie pomocy seniorom oraz dzieciom.

ZOBACZ: Wyciek gazu w terminalu promowym. Ewakuowano około 200 osób

W kolejnym ogłoszeniu skierowano prośbę do mieszkańców ulic Nurskiej, Mazowieckiej, Kościelnej, Dużego i Małego Rynku, Zambrowskiej, Andrzejewskiej oraz wszystkich sąsiadujących z POM-em o zamknięcie okien i pozostanie w domach do odwołania.

"Prosimy o zachowanie ostrożności i śledzenie dalszych komunikatów. Dziękujemy za współpracę i zrozumienie" - dodano.

Wyciek groźnej substancji chemicznej. Akcja strażaków w Czyżewie

Na miejscu wycieku wciąż trwają działania służb. Jak przekazał kpt. Cezary Zalewski, łącznie ewakuowano prewencyjnie cztery budynki wielorodzinne i 15 budynków wielorodzinnych oraz około 100 osób.

Do działań zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczną z Białegostoku. Wydzielono także strefy - bezpieczną i niebezpieczną.

ZOBACZ: Auto uderzyło w dystrybutor LPG. "Bardzo duży wyciek gazu"

- Strażacy z grup chemicznych wywożą big bagi z granulatem na zewnątrz (poza halę - red.) i neutralizują tę substancję - dodał kpt. Zalewski.

W akcji bierze udział 18 zastępów straży pożarnej oraz dwie grupy chemiczne. Zagrożenie szkodliwymi oparami zmniejszyło się, jednak na czas działania służb strażacy apelują, aby mieszkańcy nie wracali do swoich domów.