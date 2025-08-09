Wyciek groźnej substancji chemicznej. Ewakuacja na Podlasiu
Po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w jednej z firm w Czyżewie władze miasta podjęły decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców. Do osób mieszkających w rejonie zdarzenia zaapelowano o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Strażacy poinformowali, że swoje domy musiało opuścić blisko 100 osób.
W jednym z zakładów produkcyjnych na terenie miasta Czyżew doszło do wydzielenia się oparów substancji chemicznej - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem kpt. Cezary Zalewski.
Czyżew. Zagrożenie dla mieszkańców. Władze miasta zarządziły ewakuację
Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe opuszczenie zagrożonego terenu.
"W związku z zaistniałą sytuacją w firmie Clovin prosimy wszystkich mieszkańców bloków i domów przy ul. Zarzecze o niezwłoczną ewakuację" - przekazano w komunikacie po godz. 18.
Osoby te powinny udać się do budynku szkoły podstawowej. Zaapelowano również o zachowanie spokoju i udzielenie pomocy seniorom oraz dzieciom.
W kolejnym ogłoszeniu skierowano prośbę do mieszkańców ulic Nurskiej, Mazowieckiej, Kościelnej, Dużego i Małego Rynku, Zambrowskiej, Andrzejewskiej oraz wszystkich sąsiadujących z POM-em o zamknięcie okien i pozostanie w domach do odwołania.
"Prosimy o zachowanie ostrożności i śledzenie dalszych komunikatów. Dziękujemy za współpracę i zrozumienie" - dodano.
Wyciek groźnej substancji chemicznej. Akcja strażaków w Czyżewie
Na miejscu wycieku wciąż trwają działania służb. Jak przekazał kpt. Cezary Zalewski, łącznie ewakuowano prewencyjnie cztery budynki wielorodzinne i 15 budynków wielorodzinnych oraz około 100 osób.
Do działań zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczną z Białegostoku. Wydzielono także strefy - bezpieczną i niebezpieczną.
- Strażacy z grup chemicznych wywożą big bagi z granulatem na zewnątrz (poza halę - red.) i neutralizują tę substancję - dodał kpt. Zalewski.
W akcji bierze udział 18 zastępów straży pożarnej oraz dwie grupy chemiczne. Zagrożenie szkodliwymi oparami zmniejszyło się, jednak na czas działania służb strażacy apelują, aby mieszkańcy nie wracali do swoich domów.Czytaj więcej