- Steve Witkoff nie wie, o czym mówi - miał skwitować dla "Bilda" anonimowy ukraiński urzędnik wypowiedzi specjalnego wysłannika Donalda Trumpa. Przedstawiciel Waszyngtonu rozmawiał w środę z Władimirem Putinem, ale relacja z tego wydarzenia na forum z europejskimi przywódcami wywołała sporo zmieszania. Według mediów Amerykanin miał źle zrozumieć deklaracje rosyjskiego przywódcy.

Prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych oświadczył, że spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce.

W ostatnich dniach kontakty między Waszyngtonem a Moskwą były wzmożone, a ich celem miało być sformułowanie wstępnych ustaleń, które mają dać szansę na zawieszenie broni na Ukrainie.

Rosja. Steve Witkoff w Moskwie. Rozmowa z Władimirem Putinem

Jednym z ważniejszych punktów była wizyta Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika Trumpa, który w środę pojawił się na Kremlu, gdzie odbył rozmowę z Putinem.

Po niej Trump ocenił, że spotkanie było "bardzo owocne i poczyniono wielkie postępy".

Kolejnego dnia Amerykanin - jak poinformował Wołodymyr Zełenski - przeprowadził "długą i szczegółową" rozmowę z doradcami ds. bezpieczeństwa Ukrainy i krajów NATO.

Amerykański portal Axios podał, że Witkoff ma tego dnia podczas wideokonferencji poinformować wysokich rangą przedstawicieli władz Ukrainy, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i W. Brytanii o przebiegu jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

W telekonferencji stronę amerykańska reprezentowali poza Witkoffem m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i wiceprezydentem J.D. Vance.

Kulisy rozmowy. Witkoff "niekompetentny" dla Europejczyków

Informatorzy "Bilda" mieli przekazać, że "strona amerykańska sprawiała wrażenie chaotycznej i podzielonej". Powodem miał być sam Witkoff, który odnosząc się do rozmowy na Kremlu, miał zdawać się "dla Europejczyków niekompetentny, mówiąc o kwestiach terytorialnych" na Ukrainie.

Jeden z ukraińskich urzędników miał skomentować, że "Witkoff nie wie, o czym mówi", a tę ocenę mają też podzielać przedstawiciele rządu w Berlinie.

Konsternację miało wywołać "błędne przekazanie rosyjskiego stanowiska" ws. ewentualnego rozejmu na Ukrainie. Według źródeł "Bilda" Witkoff miał źle zinterpretować słowa Putina o "pokojowym wycofaniu się" z obwodów chersońskiego i zaporoskiego". Tymczasem według mediów Rosjanie domagają się wycofania Ukraińców z tych terytoriów, podobnie jak z obwodów donieckiego i ługańskiego.

Wywiad u Carlsona. Witkoff nie znał nazw terytoriów i mówił o tzw. referendach

Ostatnia wpadka wpisuje się w serię popełnianych przez specjalnego wysłannika Donalda Trumpa. Pod koniec marca Steve Witkoff udzielił proputinowskiemu propagandyście Tuckerowi Carlsonowi wywiadu, w którym m.in. nie znał i mylił nazwy ukraińskich terytoriów.

Poza tym Witkoff odniósł się do tzw. referendów, które Rosjanie przeprowadzili na okupowanych terytoriach. - Były referenda, w których przeważająca większość ludzi wyraziła życzenie być pod rosyjskim kierownictwem. Sądzę, że to jest kluczowa kwestia w tym konflikcie - przekonywał urzędnik.

Tzw. referenda przeprowadzone przez Rosjan na okupowanych terytoriach nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową.

Już wtedy panowało przekonanie, że Moskwa w rozmowach w Waszyngtonem domaga się uznania Krymu oraz obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego, charkowskiego i chersońskiego.