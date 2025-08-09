Słupki rtęci na termometrach w niedzielę będą wskazywać wartości nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Upał będzie przerywany burzami, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Ze względu na wysokie temperatury IMGW wydał dla części kraju ostrzeżenia. W kolejnych dniach wysokie temperatury się utrzymają, a najgoręcej może być w piątek.

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na północy, około 28 st. C w centrum, do 31 st. C na południowym zachodzie.

Chłodniej będzie na wybrzeżu - tam od około 19 do 22 st. C. Wiatr słaby, zmienny, a na wybrzeżu okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, pod wieczór skręcający na wschodni.

Prognoza pogody. W niedzielę termometry pokażą do 32 st. C

W nocy z soboty na niedzielę początkowo zachmurzenie będzie mało umiarkowane, później od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia na zachodzie, północy oraz w centrum kraju przelotnych opadów deszczu. Na Pomorzu niewykluczone są również burze i tam suma opadów miejscami może wynieść do około 15 mm.

Termometry wskażą od 14 st. C na wschodzie, miejscami do 18 st. C na zachodzie, południu oraz wybrzeżu. Chłodniej może się zrobić lokalnie w rejonach podgórskich Karpat - tam około 9 st. C. Wiatr na ogół słaby z kierunków południowych, miejscami początkowo wschodni. Nad ranem na zachodzie kraju będzie się zmagał do umiarkowanego, porywistego, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach oraz w czasie burz wiatr może osiągnąć porywy do 60 km/h.

ZOBACZ: Niebywała pogoda w europejskim kraju. Pierwszy raz w historii pomiarów

W niedzielę w ciągu dnia będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Natomiast na północy, wchodzie oraz w centrum, okresami może być duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami mogą wystąpić burze - lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz prognozuje się do około 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C do 21 st. C na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu, około 27 st. C w centrum kraju do 32 st. C na południowym wschodzie. Na ogół wiatr będzie umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny i w całym kraju okresami porywisty. Na północy porywy mogą wynieść do 55 km/h, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. W czasie burz wiatr osiągnie prędkość do 75 km/h, a wysoko w Sudetach do około 65 km/h.

Upał w Polsce. IMGW ostrzega

IMGW poinformował również o ostrzeżeniach I stopnia przed upałami dla południowo-wschodniej części kraju. Na tym obszarze spodziewane są temperatury maksymalne wahające się miedzy 29 st. C a 32 st. C.

Ostrzeżenia te będą obowiązywały w niedzielę od godz. 12.00 do godz. 20.00.

Kolejne dni również będą bardzo ciepłe. Termometry maja wskazywać miejscami wartości powyżej 30 st. C. Najgoręcej ma być w piątek, kiedy w centrum kraju mają być 33 st. C.