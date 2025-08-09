"Prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze" - przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Karol Nawrocki spotka się z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Dojdzie do tego z inicjatywy amerykańskiego prezydenta, który w oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, zaprosił Nawrockiego do Białego Domu.

Oficjalne spotkanie robocze ma się odbyć trzeciego września bieżącego roku. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że spotkanie z Trumpem oznacza dla Nawrockiego realizację kolejnej kampanijnej zapowiedzi.

Nawrocki już wcześniej spotkał się z Trumpem. O czym rozmawiali?

Do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu doszło pierwszego maja bieżącego roku. Ówczesny kandydat na prezydenta udał się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się najpierw z kongresmenami i przedstawicielami administracji USA, a następnie z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz prezydentem Trumpem.

- Dostałem zaproszenie na tę serię spotkań, one pokazują, że przyszły prezydent Polski może zadbać o relacje polsko-amerykańskie - mówił wówczas Nawrocki.

Następnie Nawrocki udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z Trumpem. "Świetne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To był zaszczyt rozmawiać o świetlanej przyszłości relacji Polska - USA".

Rozmowa telefoniczna Nawrockiego z Trumpem. "Bliskie relacje sojusznicze"

W pierwszych dniach czerwca Nawrocki jeszcze jako prezydent-elekt odbył także rozmowę telefoniczną z amerykańskim prezydentem. Jak wskazał, politycy rozmawiali wówczas o "bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych".

Dodał także, że zaprosił amerykańskiego prezydenta do Polski.

Nawrocki wygrał wybory. Trump: "Będzie wspaniałym prezydentem"

O bliskich relacjach Trumpa z Nawrockim świadczyć może reakcja amerykańskiego prezydenta na wyniki wyborów w Polsce. "Sojusznik Trumpa wygrywa w Polsce, szokując wszystkich w Europie" - napisał wówczas przywódca USA, cytując nagłówek z portalu News Max.

Pod koniec lipca Trump opublikował kolejny wpis, w którym ponownie pogratulował Nawrockiemu wyniku w wyborach prezydenckich. "Znakomite zwycięstwo Karola Nawrockiego. Będzie wspaniałym prezydentem. Zwyciężył, bo naprawdę kocha Polaków" - ocenił wówczas.