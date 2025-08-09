Spotkanie w Wielkiej Brytanii. "Wysłuchano wszystkich ukraińskich argumentów"

Wysłuchano wszystkich ukraińskich argumentów - oświadczył Wołodymyr Zełenski po sobotnim spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa Ukrainy z sojusznikami. Rozmowy z udziałem m.in. przedstawicieli USA, Niemiec, Francji i Polski odbyły się w Wielkiej Brytanii.

Gospodarzami sobotniego spotkania był brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy i wiceprezydent USA J.D. Vance, który spędza w Wielkiej Brytanii wakacje z rodziną.

Zełenski poinformował, że w rozmowach wzięli udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii i Polski, a celem było skonsolidowanie stanowisk, by osiągnąć zawieszenie broni.

"Droga do pokoju dla Ukrainy powinna być ustalana wspólnie i tylko wspólnie z Ukrainą, to jest kluczowa zasada" - powiedział Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu do Ukraińców.

Wielka Brytania. Ukraińcy rozmawiali z sojusznikami

W spotkaniu z Vancem i Lammym wziął także udział szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oraz sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Pod zdjęciem czterech polityków, zamieszczonym na kanale X szefa brytyjskiej dyplomacji, Lammy napisał, że tematem rozmów były kolejne kroki, które należy podjąć na rzecz pokoju na Ukrainie.

Minister zapewnił, że "wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pozostaje niezachwiane, kontynuujemy działania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Spotkanie na prośbę USA. "Znaczny postęp"

Portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, poinformował, że sobotnie, wielogodzinne spotkania Vance’a przyniosły "znaczny postęp" w dążeniu do realizacji celu Trumpa, jakim jest zakończenie wojny w Ukrainie.

Rozmowy sojuszników strony ukraińskiej odbyły się w Chevening, w hrabstwie Kent, oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa brytyjskiej dyplomacji.

Lokalne media podały, że spotkanie zorganizowano na prośbę Stanów Zjednoczonych.