Motocyklista, który w terenie zabudowanym pędził z prędkością 93 km/h i chwalił się niebezpieczną jazdą w mediach społecznościowych, został surowo ukarany przez opolskich policjantów. Funkcjonariusze przypominają, że śmiertelne wypadki zdarzają się codziennie, a podczas sierpniowego długiego weekendu kontrole na drogach będą jeszcze bardziej intensywne i obejmą nie tylko przekroczenia prędkości.

W czwartek w powiecie prudnickim policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 33-letniego motocyklistę, który prowadził hondę z prędkością 93 km/h na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

Oprócz znacznego przekroczenia prędkości, mężczyzna wyprzedził inny samochód w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz, narażając tym siebie oraz innych uczestników ruchu na poważne niebezpieczeństwo.

Motocyklista chwalił się ryzykowną jazdą w sieci. Odpowiedzieli mu policjanci

Policjanci poinformowali, że za popełnione wykroczenia motocyklista został ukarany mandatem w wysokości dwóch tys. złotych oraz otrzymał 26 punktów karnych.

Kilka dni wcześniej na portalu społecznościowym chwalił się swoją brawurową jazdą, przekonując, że nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji.

"Czas pokaże, czy informacja o jednej kontroli drogowej, podczas której mężczyzna zebrał aż 26 punktów karnych, również znajdzie się na jego profilu" - skomentowała opolska policja w wydanym komunikacie.

Coraz więcej wypadków na drogach. Policja apeluje przed długim weekendem

To jeden z wielu przykładów ryzykownych zachowań na drodze, które mogły zakończyć się tragicznie. Z mapy wypadków drogowych, udostępnionej tuż przed weekendem przez polskich mundurowych wynika, że codziennie przybywa nowych zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.

Od początku wakacji takich wypadków było już 48, a na podkarpackich drogach w 130 zdarzeniach życie straciło 18 osób. W obliczu tych statystyk funkcjonariusze apelują o rozwagę i odpowiedzialność na drodze.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 6⃣ wypadków śmiertelnych.

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 4⃣8⃣.



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ❗️ pic.twitter.com/tBW0x9oia4 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 7, 2025

Apel policji pojawia się tuż przed długim weekendem sierpniowym. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach będzie się on wiązał ze zwiększoną liczbą policyjnych patroli na drogach.

- Funkcjonariusze w trakcie tych działań będą też zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących pojazdami, na to, w jaki sposób przewożeni są pasażerowie, zwrócą też uwagę na stan techniczny pojazdów - wskazuje Piotr Wojtunik z KWP w Rzeszowie.