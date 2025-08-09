"Na płycie Krakow Airport miało miejsce wyjątkowe, a zarazem romantyczne wydarzenie" - przekazali pracownicy lotniska za pośrednictwem Facebooka. Mężczyzna o imieniu Sylwester oświadczył się swojej ukochanej Aleksandrze. W organizację zaręczyn zaangażował się personel portu lotniczego oraz jednego z popularnych przewoźników.

Do nietypowego zdarzenia doszło w ostatnich dniach na płycie lotniska Kraków-Balice. Mężczyzna o imieniu Sylwester oświadczył się swojej ukochanej Aleksandrze. Kobieta powiedziała ukochanemu "tak", a zdarzenie zostało skomentowane przez pracowników portu lotniczego oraz linii lotniczych Ryanair.

ZOBACZ: Oświadczyny w przestworzach. Pilot zaskoczył swoją ukochaną

Jak wskazano w komunikacie, pracownicy "z ogromnym zaangażowaniem zaaranżowali tę wyjątkową chwilę". Jak wskazał pan Sylwester w rozmowie personelem lotniska, od dawna marzył on, żeby oświadczyć się swojej ukochanej tuż obok samolotu. Zaręczyny zostały zorganizowane pod pretekstem urodzinowego wyjazdu.

Oświadczyny na krakowskim lotnisku. Linie lotnicze komentują

Dzięki temu pani Aleksandra nie spodziewała się, co ją czeka po przybycie na lotnisko. Kiedy para szła w kierunku samolotu, pan Sylwester uklęknął na jedno kolano i poprosił swoją ukochaną o rękę. Jak wynika z komunikatu Krakow Airport, emocje udzieliły się zarówno pasażerom, jak i załodze Ryanair oraz zespołowi VIP&Business Services.

ZOBACZ: Włochy. Oświadczyny podczas lekcji. Nauczyciel poprosił o rękę nauczycielkę

Do nietypowych zaręczyn odniósł się także sam przewoźnik. W mediach społecznościowych Ryanair opublikowany został żartobliwy wpis, za pośrednictwem którego skomentowano historię pary. "Opłata zaręczynowa wkrótce" - napisano na Facebooku, nawiązując tym samym do niedawnej afery.

ZOBACZ: Nowe zasady lotów Ryanair. Od teraz większe bagaże podręczne

Chodzi o zmniejszenie limitu wymiarów bagażu podręcznego i nakładanie na pasażerów dodatkowych opłat w razie jego przekroczenia. Tanie linie lotnicze pobierały także opłaty za inne usługi, w tym za możliwość rezerwacji miejsc obok siebie w przypadku osób podróżujących wspólnie. Od niedawna pasażerowie mogą zabrać na pokład samolotu większy bagaż, co jest efektem regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską.