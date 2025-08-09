Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z rolnikami w Krąpieli w województwie zachodniopomorskim. W trakcie swojego przemówienia wskazał, że podpisał projekt ustawy "Ochrona polskiej wsi". - Polska wieś potrzebuje dzisiaj nie tylko słów, ale realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego - mówił.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z rolnikami w Krąpieli w województwie zachodniopomorskim. - Jestem dziś tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie tylko wieś jest za Karolem, ale Karol jest też za rolnikami i za Polską wsią. To się nie zmieni przez najbliższe pięć lat - rozpoczął swoje przemówienie.

Przemawiając do rolników, Nawrocki wskazał, że podpisał projekt ustawy "Ochrona polskiej wsi". - Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi. To moratorium dzisiaj podpisałem - mówił prezydent.

Nawrocki spotkał się z rolnikami. Podpisał projekt ustawy

Jak wskazał, w preambule ustawy powinna się znaleźć informacja na temat wspólnego zobowiązania całej klasy politycznej i wszystkich środowisk parlamentarnych do tego, aby działać na rzecz rolników. Mówiąc o zagrożeniach dla tej grupy społecznej, Nawrocki mówił o "zagrożeniach płynących z umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur i zagrożeniach płynących z nierównej konkurencji ze strony Ukrainy".

- Mam nadzieję, że nasi partnerzy poza granicami Rzeczpospolitej, w Unii Europejskiej pójdą tą samą drogą i zbudujemy koalicję państw, które są przeciwne podpisaniu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur, o czym będę przypominał na arenie międzynarodowej z pełną konsekwencją - mówił Nawrocki.

Prezydent zwrócił także uwagę na to, jaka jest rola rolników w polskim społeczeństwie oraz porównał ich do żołnierzy. - Chcę powiedzieć jasno, że Polska nigdy nie będzie bezpieczna, bez bezpieczeństwa żywnościowego. A za to odpowiada polski rolnik - jak polski żołnierz - mówił.

Nawrocki wyraził przekonanie, że "polska wieś potrzebuje dzisiaj nie tylko słów, ale realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego".

Prezydent przemawiał do rolników. Mówił o nich też w trakcie kampanii

W trakcie kampanii wyborczej Nawrocki wielokrotnie wspominał o swoich planach dotyczących polskiej wsi. Jego postulaty dotyczyły m.in. sprzeciwienia się Zielonemu Ładowi. Ówczesny kandydat na prezydenta mówił także, że nie wyraża zgody na likwidację unijnego budżetu na rolnictwo oraz wskazał, że sprzeciwia się umowie Mercosur.

Obecny prezydent mówił także o "niekontrolowanym napływie żywności z Ukrainy", mówiąc, że "Polska nie jest gospodarstwem pomocniczym Ukrainy". W trakcie kampanii Nawrocki wskazywał także, że polska wieś nie może być zależna od obcych gospodarek oraz sprzeciwiał się ustawie łańcuchowej.