Europejskie państwa wraz z Ukrainą przedstawiły plan zakończenia wojny - ustalił "Wall Street Journal". To - jak podaje dziennik - reakcja na ustępstwa terytorialne, których zażądał Władimir Putin. Propozycja pojawiła się również tuż przed zapowiedzianym przez prezydenta USA spotkaniem z rosyjskim przywódcą.

Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował w sobotę, że odbył rozmowę prezydentem Ukrainy Wołodymerem Zełenskim, a także z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Zadeklarował, że przywódcy nadal są gotowi wspierać Ukrainę, działając w duchu jedności i opierając się na pracy podjętej w ramach Koalicji Chętnych.

Jak podkreślił nie da się rozstrzygnąć przyszłości Ukrainy bez Ukraińców, którzy od ponad trzech lat walczą o swoją wolność i bezpieczeństwo.

"Europejczycy również będą musieli przyczynić się do rozwiązania tego problemu, gdyż stawką jest ich własne bezpieczeństwo" - podkreślił.

Więcej informacji wkrótce.