Z najnowszego sondażu wynika, że blisko 60 proc. respondentów wątpi w możliwość współpracy Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją po kolejnych wyborach parlamentarnych. O porozumieniu obu partii przekonany jest natomiast prawie co piąty respondent. W taki scenariusz najbardziej wierzą wyborcy poniżej 24 roku życia.

Uczestnikom sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zadano pytanie, czy ich zdaniem po kolejnych wyborach parlamentarnych możliwe byłoby zawarcie koalicji między KO a Konfederacją.

W możliwość takiej współpracy wierzy 18,5 proc. badanych, 57,3 proc. wyraża wątpliwości, a 24,2 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Koalicja KO z Konfederacją? Młodzi wyborcy w nią wierzą

Mężczyźni częściej niż kobiety nie wierzą w możliwość koalicji KO z Konfederacją. Sceptycznych wobec porozumienia jest 60,1 proc. panów i 54,8 proc. pań. Z kolei 22,6 proc. mężczyzn i 14,8 proc. kobiet jest zdania, że współpraca obu ugrupowań jest możliwa.



Wśród wyborców poniżej 24. roku życia w porozumienie KO i Konfederacji wierzy 20,2 proc. badanych, co stanowi najwyższy odsetek wśród wszystkich grup wiekowych. W tej samej grupie najmniej osób podchodzi sceptycznie do takiej współpracy - wątpliwości wyraża 53,2 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Wojna między PiS i Konfederacją? "Słoma z butów wychodzi"

Z kolei wśród osób powyżej 50. roku życia najwięcej respondentów - 59,4 proc. - uznaje zawarcie koalicji za niemożliwe. To właśnie w tej grupie jest również najmniej osób przekonanych o jej realności - 14 proc.

W możliwość zawarcia koalicji KO z Konfederacją nie wierzy także 62 proc. badanych z wykształceniem wyższym oraz 65,2 proc. osób osiągających dochód netto w przedziale od 5001 do 7000 zł.

Wątpliwości - zdecydowanie częściej niż pozostali - wyrażają również mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (82 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 sierpnia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.