"Każdy, kto popełnił błędy, poniesie konsekwencje". Premier reaguje w sprawie KPO

"Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, odnosząc się do nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Od kilkunastu godzin internauci tropią doniesienia o tym, jak polscy przedsiębiorcy za pieniądze z Unii m.in. jachty, luksusowe auta oraz ekspresy automatyczne.

Premier Donald Tusk po raz kolejny skomentował nieprawidłowości związane z wypłatami pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i zapowiedział interwencję w tej sprawie. "Włożyliśmy za dużo wysiłku w ich odblokowanie, by pozwolić komukolwiek na marnotrawstwo. Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje" - napisał polityk.

ZOBACZ: Kontrowersje wokół KPO. Sasin zawiadamia prokuraturę, chodzi o Donalda Tuska

KPO to program, którego celem jest odbudowa gospodarki po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że na konta przedsiębiorców wpłynęły już pierwsze wpłaty. "Mamy już w Polsce środki - przyśpieszamy więc z inwestycjami" - ogłosiła wtedy.

Nieprawidłowości w wypłatach z KPO. Na co idą środki?

W piątkowy poranek w sieci opublikowano mapę miejsc, które zgłosiły się po środki. Wówczas opinią publiczną wstrząsnęły informacje o nieprawidłowościach związanych z wypłatami pieniędzy z KPO. Chodzi o miliardy euro, które zostały przeznaczone na kontrowersyjne inwestycje polskich przedsiębiorców.

ZOBACZ: Środki z KPO na sauny i jachty? Burza wokół unijnych pieniędzy

Wśród dofinasowanych projektów znalazła się rozbudowa pizzerii o solarium, zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów do kawy czy budowa domku na wodzie do spotkań biznesowych. Na liście pojawiły się także: jachty, katamarany, a także luksusowe samochody terenowe.

Kontrowersje wokół pieniędzy z KPO. "Jawne rozkradanie pieniędzy publicznych"

Sprawa wywołała duże kontrowersje zarówno wśród internautów, jak i polityków. Na temat nieprawidłowości związanych z wypłacaniem pieniędzy z KPO wypowiedziała się m.in. Marcelina Zawisza z Partii Razem, która stwierdziła, że setki tysięcy złotych, które miały służyć polskim przedsiębiorcom, zostały przeznaczone na zakup jachtów, maszyn do lodów, saun czy platform do gier. "To jawne rozkradanie pieniędzy publicznych" - oceniła.

Na temat sprawy wypowiedziała się także Ewa Zajączkowska-Hernik. W programie "Graffiti" powiedziała ona, że KPO stało się elementem politycznego szantażu. - Uprzedzaliśmy, że znajdą się ludzie, organizacje czy przedsiębiorstwa, które będą próbowały wykorzystać różnego rodzaju kruczki w dostępie do tych pieniędzy - powiedziała.

ZOBACZ: Kontrowersje wokół przyznawania środków z KPO. Jest ruch prokuratury

Stanowisko w sprawie kontrowersji wokół pieniędzy z KPO zajął także poseł PiS Jacek Sasin. Za pośrednictwem mediów społecznościowych skrytykował on działania koalicji rządzącej i przekazał, że "to jest nieprawdopodobny skandal, co ci ludzie robią z naszym krajem". "Trwonienie publicznych środków na niespotykaną skalę - kto na tym zyskuje? Bo kto traci, to już wiemy - unijne pożyczki spłacać będą wszyscy Polacy" – skomentował Sasin.