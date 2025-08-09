Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ponownie odniosło się do swojej decyzji o zamknięciu polskiego konsulatu w Królewcu. - Żaden wrogi atak na nasz kraj nie pozostanie bez odpowiedniej reakcji i konsekwencji - oznajmił dyrektor Departamentu Konsularnego rosyjskiego MSZ Aleksiej Klimow. Polski konsulat ma przestać funkcjonować 29 sierpnia. To odwet za zamknięcie rosyjskiej placówki w Krakowie.

MSZ Rosji, kierowane przez Siergieja Ławrowa, oświadczyło w swoim komunikacie opublikowanym na stronie, że od 29 sierpnia 2025 roku wycofuje zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Królewcu.

"Strona rosyjska od 29 sierpnia 2025 roku wycofuje zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego Polski w Kaliningradzie (używana przez Rosję nazwa Królewca - PAP)" – czytamy w komunikacie MSZ. Resort stwierdził że jest to "działanie w odpowiedzi na wycofanie przez władze polskie od 30 czerwca 2025 roku zgody na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie".

- W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie - argumentował wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że cofnie zgodę na działalność Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie od 29 sierpnia 2025 roku - poinformował w wywiadzie dla TASS Aleksiej Klimow.

MSZ Rosji odpowiada. "Żaden wrogi atak na nasz kraj nie pozostanie bez odpowiedniej reakcji i konsekwencji"

Wyjaśnił, że decyzja strony rosyjskiej to odpowiedź na zamknięcie przez Polskę konsulatu Rosji w Krakowie. - 11 lipca poinformowaliśmy stronę polską o naszej decyzji o zamknięciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Była to odpowiedź na ostatnią redukcję, pod absurdalnym pretekstem, rosyjskiej obecności dyplomatycznej w tym kraju oraz cofnięcie przez polskie władze zgody na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Krakowie. Podkreślamy raz jeszcze: rosyjska dyplomacja niezmiennie wychodzi z założenia, że żaden wrogi atak na nasz kraj nie pozostanie bez odpowiedniej reakcji i konsekwencji - dodał Klimow.

Rosyjski urzędnik zauważył, że zamknięcie rosyjskiego urzędu konsularnego w Krakowie doprowadziło do wzrostu obciążenia pracą pracowników wydziału konsularnego Ambasady Rosji w Polsce i Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku. Dodał również, że pracownicy konsularni w Polsce skutecznie radzą sobie z powierzonymi im funkcjami.

- Rosjanie, którzy wcześniej złożyli wniosek o wydanie paszportu lub dokumentów w nieczynnym obecnie Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie, mogą otrzymać gotowe dokumenty bez umawiania się w Wydziale Konsularnym Ambasady Rosji w Polsce - kontynuował Klimow.

- Ponadto, w sprawach związanych z czynnościami konsularnymi, rodacy mają prawo kontaktować się z placówkami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi Federacji Rosyjskiej poza granicami Polski - zakończył Rosjanin.