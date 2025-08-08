- Zełenski musi przygotować się na podpisanie czegoś - poinformował Donald Trump. Prezydent USA potwierdził zamiar spotkania z Putinem, podkreślając, że rosyjski przywódca chce, by doszło do niego "najszybciej, jak to możliwe". - Spodziewamy się odzyskania części terytorium, a część zostanie wymieniona - dodał enigmatycznie Trump.

Podczas piątkowego wystąpienia Donald Trump przekonywał, że USA wspiera Ukrainę. Potwierdził też oficjalnie, że "wkrótce" ma dojść do jego spotkania z Władimirem Putinem. - Chce się spotkać tak szybko, jak to możliwe - powiedział Trump, cytowany przez agencję Reutera.

Ze słów amerykańskiego lidera wynika, że miejsce rozmowy także zostanie niedługo ogłoszone. Świadomy wagi tego wydarzenia podkreślił, że mimo to nie lubi używać takich sformułowań jak "ostatnia szansa". Wcześniej jednak jasno wskazywał, że oczekuje od Rosji szybkiego zakończenia wojny.

Trump o Zełenskim: Musi być gotowy coś podpisać

Zdaniem Trumpa, sytuacja zdaje się klarować i zmierzać ku dobremu. - Problem Ukrainy może zostać rozwiązany w bardzo bliskim terminie - powiedział.

Pytany o to, kto zainicjował rozmowy, nie odpowiedział konkretnie, ale stwierdził, że trzeba powstrzymać rozlew krwi. - Jest to jedno z porozumień, nad którymi pracujemy, być może ostatnie, bo już wiele ich było. Zwłaszcza, że co tydzień giną tysiące żołnierzy - wyjaśnił. Wtrącił przy okazji, że 'ta wojna nie powinna się w ogóle zacząć". - Gdybym ja był wtedy prezydentem, ona by się nie zaczęła - dodał.

Zełenski - jak zapowiedział prezydent USA - będzie musiał "dostać wszystko, co potrzebuje", ponieważ musi być "gotowy coś podpisać". - Chcemy odzyskać część terytorium, a część wymienić. Niektóre zmiany będą korzystne dla obu stron - powiedział Trump.

Wcześniej "The Wall Street Journal" podał, że Putin może chcieć przejęcia przez Rosję wschodnich terenów Ukrainy. Nie wiadomo jednak co, i czy w ogóle, oddałby w zamian.

Spotkanie Trump - Putin. Ustalenia mediów

Włochy, Szwajcaria lub Węgry - to kraje, które są najczęściej wymieniane w mediach jako potencjalne miejsca spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Sam prezydent Rosji stwierdził, że "bardzo odpowiednim miejscem" będą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Media podają też datę spotkania, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Są jednak pewne rozbieżności.

Dziennikarze Fox News ustalili, że spotkanie może odbyć się w przyszły poniedziałek 11 sierpnia. Doradca Władimira Putina - Jurij Uszakow - odniósł się do tych doniesień i stanowczo wykluczył Rzym. Według źródeł agencji TASS miał powiedzieć, że "Europa nie będzie odpowiednim miejscem na spotkanie". Daty 11 sierpnia nie skomentował.

Sky News ma jednak inne informacje. W piątek stacja podała następujący komunikat: Ewentualne spotkanie prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, jest wstępnie zaplanowane na koniec przyszłego tygodnia. Szczegóły i sprawy dotyczące logistyki wciąż są nieuzgodnione i mogą się zmieniać.