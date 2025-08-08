Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Nie żyje 11-latek

Tragiczny wypadek w miejscowości Olszyny (woj. małopolskie). Nie żyje 11-letni chłopiec, który jadąc na elektrycznej hulajnodze uderzył w samochód ciężarowy.

Do tragicznego wypadku z udziałem 11-latka doszło w piątek po godz. 15 w miejscowości Olszyny w powiecie tarnowskim.

Chłopiec jechał hulajnogą elektryczną po drodze bez chodnika. - Zjeżdżając ze wzniesienia dziecko najechało na jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy - poinformował polsatnews.pl asp. Kamil Wójcik z KMP w Tarnowie.

Tragiczny wypadek w Olszynie. Nie żyje 11-letni chłopiec

Mimo udzielonej chłopcu pierwszej pomocy i przeprowadzenia reanimacji jego życia nie udało się uratować.

ZOBACZ: Nie żyje 12-letni chłopiec. Ciało przy drodze, w rowie hulajnoga elektryczna

Asp. Kamil Wójcik dodał, że podczas wypadku chłopiec miał na głowie kask, a kierowca pojazdu ciężarowego, 38-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, był trzeźwy.

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.