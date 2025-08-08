Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Nie żyje 11-latek

Polska
Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Nie żyje 11-latek
Polsat News
Tragiczny wypadek w Olszynach / zdjęcie ilustracyjne

Tragiczny wypadek w miejscowości Olszyny (woj. małopolskie). Nie żyje 11-letni chłopiec, który jadąc na elektrycznej hulajnodze uderzył w samochód ciężarowy.

Do tragicznego wypadku z udziałem 11-latka doszło w piątek po godz. 15 w miejscowości Olszyny w powiecie tarnowskim.

 

Chłopiec jechał hulajnogą elektryczną po drodze bez chodnika. - Zjeżdżając ze wzniesienia dziecko najechało na jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy - poinformował polsatnews.pl asp. Kamil Wójcik z KMP w Tarnowie.

Tragiczny wypadek w Olszynie. Nie żyje 11-letni chłopiec

Mimo udzielonej chłopcu pierwszej pomocy i przeprowadzenia reanimacji jego życia nie udało się uratować.

 

ZOBACZ: Nie żyje 12-letni chłopiec. Ciało przy drodze, w rowie hulajnoga elektryczna

 

Asp. Kamil Wójcik dodał, że podczas wypadku chłopiec miał na głowie kask, a kierowca pojazdu ciężarowego, 38-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, był trzeźwy.

 

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

WIDEO: Europoseł KO z propozycją dla Mentzena. "To byłby akt odwagi"
Monika Bortnowska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DZIECKOHULAJNOGA ELEKTRYCZNAOLSZYNYPOLSKATRAGEDIAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 