Strój inny niż zwykle. Prezydent pojawił się w oknie Belwederu

Kamery Polsat News zarejestrowały Karola Nawrockiego w oknie Belwederu. Prezydent pokazał się bez garnituru, w nieformalnym stroju. - Będę wychodził za pół godziny - krzyknął. Ostatecznie zebrani przed rezydencją czekali na prezydenta nieco krócej. Nawrocki, już ubrany w garnitur, pozował do zdjęć i rozmawiał z ludźmi.

Ekipa Polsat News ustawiła się przed Belwederem, by zarejestrować wyjazd kolumny prezydenta Karola Nawrockiego. W pewnym momencie głowa państwa pojawiła się w oknie rezydencji.

Nawrocki nie miał na sobie garnituru, a czarną koszulkę bez rękawów. Prezydent mówił coś do osób zgromadzonych przed bramą, jednak ze względu na sporą odległość, nie było go dobrze słychać. Zwrócił uwagę na biało-czerwoną flagę, z jaką pojawili się przed budynkiem.

Karol Nawrocki pojawił się w oknie Belwederu. "Będę wychodził za pół godziny"

- Będę wychodził za pół godziny - krzyknął w pewnym momencie, po czym pomachał, by pozdrowić zgromadzonych.

Wideo: Karol Nawrocki w nietypowym stroju. Pojawił się w oknie Belwederu

Ostatecznie prezydent, ubrany już w garnitur, pojawił się przed bramą Belwederu wcześniej niż zapowiedział, bo po upływie kilkunastu minut. Pozował do zdjęć i zamienił kilka słów z ludźmi. Jeden z mężczyzn, który wraz z rodziną przyjechał do Warszawy ze Świnoujścia, otrzymał od prezydenta książkę.

Karol Nawrocki prezydentem. Pracowity początek kadencji

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP w środę. Tego dnia odbyły się też inne uroczystości m.in. oficjalne przejęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP oraz inwestytura na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.



W czwartek prezydent pojechał do Kalisza, gdzie podczas spotkania z mieszkańcami podpisał swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą - "TAK dla CPK".



W piątek o godz. 16:30 Nawrocki spotka się z mieszkańcami Kolbuszowej.