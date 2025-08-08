Spotkanie Putina z Trumpem. Wskazali możliwy termin i miejsce

Włochy, Szwajcaria lub Węgry - to kraje, które są najczęściej wymieniane w mediach, jako potencjalne miejsca spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Sam prezydent Rosji stwierdził, że "bardzo odpowiednim miejscem" będą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Amerykańskie media informują, że do spotkania przywódców może dojść już 11 sierpnia.

Informacje o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem pochodzą z dwóch źródeł Fox News, które mają dostęp do bieżących ustaleń. Jak wskazują miejscem może być jedno z trzech europejskich państw: Szwajcaria, Węgry lub Włochy.

Putin spotka się z Trumpem. Wskazano potencjalne miejsca

Dziennikarze Fox News ustalili także, że spotkanie może odbyć się w przyszły poniedziałek 11 sierpnia. Doradca Władimira Putina - Jurij Uszakow odniósł się do tych doniesień i stanowczo wykluczył Rzym. Według źródeł agencji TASS miał powiedzieć, że "Europa nie będzie odpowiednim miejscem na spotkanie". Daty 11 sierpnia nie skomentował.

Wcześniej potwierdził, że spotkanie przywódców Rosji i USA zostało już ustalone. Wciąż nie jest jednak pewna dokładna data i miejsce.

- Strony zaczynają się przygotowywać do tego ważnego spotkania i trudno powiedzieć, ile dni potrwają przygotowania. Rozważano jednak możliwość zorganizowania spotkania w przyszłym tygodniu i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej opcji - powiedział.

Zjednoczone Emiraty Arabskie miejscem spotkania Trumpa z Putinem?

W czwartek Władimir Putin spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjan, który przebywa w Moskwie z oficjalną wizytą. W trakcie konferencji prasowej prezydent Rosji odpowiedział na pytania dotyczące rozmów z Donaldem Trumpem. Potwierdził, że "z obu stron wykazano zainteresowanie". Nie doprecyzował jednak, kto jako pierwszy zaproponował rozmowę w cztery oczy. - To, czyje słowo padło jako pierwsze, nie ma już znaczenia - powiedział.

Putin dodał także, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mogłyby być odpowiednim miejscem na zorganizowanie takiego spotkania. Poruszył ten temat podczas rozmowy z Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem.

- Mamy wielu przyjaciół, którzy są gotowi nam pomóc w organizacji tego wydarzenia. Jednym z nich jest prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To byłoby jedno z odpowiednich, bardzo odpowiednich miejsc - powiedział prezydent.

Prezydent Rosji powiedział także, że nie ma nic przeciwko temu, aby spotkać się także z Wołodymyrem Zełenskim. Do tego potrzebne są jednak odpowiednie warunki.

- Wielokrotnie już mówiłem, że generalnie nie mam nic przeciwko temu. Jest to możliwe. Ale żeby to się stało, muszą zostać stworzone pewne warunki. Niestety, wciąż jesteśmy daleko od stworzenia tych warunków - powiedział Władimir Putin.