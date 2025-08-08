"Radzę wyjąć kij z pewnej części ciała". Spięcie o mema z Karolem Nawrockim
- Radzę wyjąć kij z pewnej części ciała - tak Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji zareagowała na głos oburzenia ze strony posłanki PiS po zamieszczeniu przez Kancelarię Mentzen mema z Karolem Nawrockim. - To sarkastyczne poczucie humoru - wyjaśniła. Europosłanka powiedziała również, dlaczego na zaprzysiężeniu prezydenta zabrakło Sławomira Mentzena.
- To się jeszcze się okaże, jaka to będzie prezydentura - powiedziała europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik w "Graffiti" o rozpoczynającym się urzędowaniu Karola Nawrockiego na stanowisku głowy państwa. - Mogę powiedzieć, że pewna nowa nadzieja jest. Samo wydarzenie było bardzo podniosłe i wzruszające. Jeśli tak wyglądać ma zaprzysiężenie prezydenta, to mamy być z czego dumni - oceniła.
Prowadzący Marcin Fijołek zapytał eurodeputowaną, dlaczego na uroczystościach inauguracyjnych nie było lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.
- Z mojej wiedzy wynika, że były to sprawy czysto osobiste. To nie był żaden gest wrogości - przekazała.
Karol Nawrocki bohaterem mema. Spięcie w sieci. "Radzę wyjąć kij z pewnej części ciała"
Prowadzący dopytał Zajączkowską-Hernik o wpis na profilu Kancelarii Mentzen mediach społecznościowych, w który pojawił się mem z prezydentem. Na zdjęciu widać samochód na klatce schodowej, konia na balkonie i moment z zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Wszytko to opatrzone podpisem: "Jak on się tam znalazł?".
Na wpis zareagowała posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska. Przekazała, że jest nim oburzona. "To jest ta poważna propozycja dla prawicowych wyborców?" - spytała kąśliwie.
- Radzę wyjąć kij z pewnej części ciała. Kancelaria Mentzen publikuje rożne memy, także o sobie. To rodzaj sarkastycznego poczucia humoru - odpowiedziała europosłanka.
Jak wyjaśniła, na samym początku kampanii prezydenckiej nikt nie przypuszczał, że to Karol Nawrocki się tam znajdzie. - Raczej sądzono, że to Rafał Trzaskowski będzie prezydentem. Okazało się zupełnie inaczej - dodała.
Europosłanka Konfederacji radzi Kaczyńskiemu. "Byłabym bardziej powściągliwa"
- Na prawo od PiS pojawia się nowe silne ugrupowanie. Bardzo przeszkadza to Kaczyńskiemu. Sama jestem ciekawa, jaka będzie rola Nawrockiego. Jeśli rozegra to w sposób właściwi, jest szansa na zbudowanie silnego ośrodka politycznego - zaznaczyła przedstawicielka Konfederacji.
Jak dodała, na prawej stronie zauważalna jest zmiana pokoleniowa. - Z czego bardzo się cieszę - dodała.
- PiS ma problem. Szczególnie wierchuszka partii. Kaczyński chciałby bardzo zgładzić wręcz, politycznie, Konfederację - przekazała europosłanka zapytana o krytykę jej ugrupowania przez prezesa PiS. - Po przyszłych wyborach może być tak, że bez Konfederacji nie będzie możliwe utworzenie rządu. Dlatego byłabym bardziej powściągliwa - podsumowała.Czytaj więcej