"Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to koniec" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Brzoska. Miliarder skomentował aferę dotyczącą rozporządzania środkami z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W piątek wyszło na jaw, że część pieniędzy mogła być wydatkowana niewłaściwie.

W piątek na rządowych stronach pojawiła się mapa, która miała pokazać, jak i gdzie rozdysponowano środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Internauci szybko przeanalizowali unijne dotacje, które otrzymywali przedsiębiorcy m.in. z branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReca). Na jaw wyszło, że część środków mogła być przeznaczona niezgodnie z założeniami.

Afera wokół KPO. Rafał Brzoska komentuje

Wśród dofinansowanych projektów znalazła się rozbudowa pizzerii o solarium, zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów do kawy czy budowa domku na wodzie do spotkań biznesowych. Inne wnioski składano na zakup mebli do garderoby, maszyny do lodów czy stołów do gry z brydża.

Aferę skomentował już m.in. Donald Tusk, Marcelina Zawisza z Partii Razem, czy Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała z kolei, że podjęła w związku z tym odpowiednie działania. Do sprawy odniósł się również właściciel InPostu - Rafał Brzoska. Miliarder stwierdził, że ostatnie doniesienia na zawsze zakończą program dotacji.

"KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plewów od dobrego ziarna? Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC…" - napisał.

W drugim wpisie stwierdził, że program mógł pomóc wielu przedsiębiorcom, którzy mieli dobre plany, ale przez ostatnie doniesienia, zostały przyćmione lub nie zostaną spełnione.

"Żal również tych wszystkich NAPRAWDĘ kapitalnych projektów, które stworzono dzięki KPO, a zostały przyćmione zakupami ekspresów, jachtów, czy swingers clubow (jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe)" - dodał miliarder.

Afera wokół KPO. Prokuratura zapowiada kroki

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.

- Postępowanie ma na celu ustalenie, czy jest podstawa do wszczęcia śledztwa. Ma odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - powiedział Polsat News Mateusz Martyniuk z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

- Z racji tego, że to postępowanie sprawdzające, dopiero w najbliższych dniach będziemy mogli przedstawić szczegóły. Takie postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 30 dni - zadeklarował prokurator. - Najnowsze ustalenie będziemy na bieżąco przekazywać - dodał.

Na doniesienie ws. KPO zareagował także rząd. Donald Tusk oświadczył, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Dodał, że jeśli kontrole wykażą, iż jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków.

- Dowiedziałem się, że o możliwych nieprawidłowościach czy też niechlujności, głupio rozdawanych środkach, ministerstwo wiedziało od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową - dodał.